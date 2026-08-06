La famille de Perez Hilton a confirmé qu'il était « capable de communiquer» malgré son hospitalisation.

Le 4 août, des agents de police sont intervenus à la suite de signalements indiquant que le blogueur s'était infligé des blessures alors qu'il tournait une vidéo en direct sur TikTok.

Perez Hilton « capable de communiquer » après s'être automutilé lors d'un live sur TikTok Le 4 août, des agents de police sont intervenus à la suite de signalements indiquant que le blogueur s'était infligé des blessures alors qu'il tournait une vidéo en direct sur TikTok.

Le 4 août, des agents de police sont intervenus à la suite de signalements indiquant que le blogueur s'était infligé des blessures alors qu'il tournait une vidéo en direct sur TikTok.

Perez Hilton, de son vrai nom Mario Lavandeira Jr., a été transporté à l'hôpital en vertu du « Baker Act», une loi de Floride qui autorise les médecins à ordonner une hospitalisation d'urgence à des fins d'évaluation psychiatrique.

Dans un communiqué publié mercredi en fin de journée sur le site web de Perez Hilton, un représentant de la famille a déclaré avoir « l'espoir » qu'il se rétablisse complètement.

« Nous avons également pu confirmer que Perez est capable de communiquer, ce qui a redonné de l'espoir à notre famille », a-t-il ajouté. « Nous vous demandons respectueusement de continuer à prier pour lui, de faire preuve de compréhension et de bienveillance pendant que Perez poursuit son rétablissement. Nous vous tiendrons informés dès que nous recevrons des informations confirmées et que nous serons en mesure de le faire. Pour l'instant, nous avançons pas à pas et restons concentrés sur l'essentiel: Perez et son rétablissement. »

De plus, le porte-parole a remercié tous les fans du blogueur de 48 ans pour leur soutien.

« Votre compassion en cette période déchirante a une valeur qui dépasse les mots », ont-ils ajouté. « Cela a été incroyablement difficile et émouvant pour nous, d'autant plus que très peu d'informations ont été communiquées à notre famille. Alors que nous continuons d'attendre de nouvelles informations, nous gardons espoir. »

Bien que des spectateurs du live aient alerté TikTok au sujet de ce contenu choquant, la vidéo n'a pas été immédiatement retirée de la plateforme. Mercredi, un porte-parole de TikTok a déclaré à Deadline que la diffusion était restée en ligne pendant près de 20 minutes en raison d'une « erreur de modération », alors même que les systèmes automatisés l'avaient signalée pour examen.

En mars, Perez Hilton avait révélé qu'il avait été gravement malade à la suite d'une infection. Il avait passé 21 jours à l'hôpital.