Phil Collins a révélé qu'il avait failli mourir en 2024 des suites de sa consommation abusive d'alcool. Dans une interview accordée au Times et publiée cette semaine, le musicien a expliqué qu'il avait d'abord été admis dans un hôpital suisse pour traiter sa dépendance fin 2023.

Hospitalisé en Suisse «Des gens venaient me dire adieu»: Phil Collins raconte comment l'alcool a failli le tuer

Peu après sa sortie de l'hôpital, le chanteur de Genesis y est retourné et a rapidement été placé en soins intensifs.

«Mes reins étaient en train de lâcher, mes organes cessaient tout simplement de fonctionner», a-t-il déclaré. «Des gens venaient me dire adieu. Mais je ne me souviens pas de leur venue. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ils craignaient tous de ne plus jamais me revoir. Tout aurait pu très mal tourner.»

La star a ensuite raconté comment ses cinq enfants, dont Lily Collins, l'actrice de la série Emily in Paris, se sont tous précipités à son chevet.

«Il fallait prendre des décisions, du genre: «Est-ce qu'on maintient Phil sous assistance respiratoire?» Ce genre de choses», a poursuivi la star de 75 ans. «J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Inutile de préciser que je n'ai plus touché une goutte d'alcool depuis.»

Phil Collins s'est toujours montré ouvert au sujet de ses problèmes de santé au fil des ans, ayant subi une opération au niveau des cervicales en 2009 et une opération de la colonne vertébrale en 2015.

Dans son autobiographie publiée en 2016, l'auteur du tube In the Air Tonight a révélé qu'il était sobre depuis trois ans après avoir lutté contre l'alcoolisme à la suite de sa retraite musicale et de son divorce d'avec sa troisième épouse, Orianne Cevey.

Le batteur a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de Genesis en 2010 et sera mis à l'honneur en tant qu'artiste solo lors d'une cérémonie qui se tiendra en novembre.