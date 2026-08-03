A 72 ans, Philippe Risoli a relevé un défi inédit : participer à Fort Boyard. «Il n'est jamais trop tard, finalement», s'est-il dit en acceptant une invitation «extrêmement bien formulée», comme il l'a confié à TV Mag, alors qu'il a sorti un livre, intitulé Jamais trop tard, en mars dernier aux Éditions de l'Archipel.

Pour autant, l'expérience a laissé des traces, mais Philippe Risoli ne regrette rien: il a «adoré l'expérience», avoue-t-il en repensant notamment à la célèbre poutre suspendue à 25 mètres de hauteur, lui qui n'est pourtant «pas très copain avec le vide».

Une épreuve en particulier l'a marqué : celle avec divers animaux et petites bêtes, notamment les pigeons.

«Quand vous êtes dedans, ça ne va pas du tout. Avec leurs ailes, ils vous donnent des coups dans la figure», raconte-t-il, visiblement encore impressionné. «Mais l'épreuve suivante avec les mouches, c'était une horreur totale», poursuit-il. Philippe Risoli n'a décidément pas été épargné; il a aussi «dû manger des petits asticots qui n'étaient même pas cuits. Rien que d'y penser, c'est abominable».

Association

Mais la pire épreuve reste pour lui celle du labo, dans le noir, avec «quelques petits rats». «Etant donné ma corpulence et le diamètre du tuyau, ça a été compliqué pour moi. Je me suis égratigné les coudes, je transpirais. »

Pour cette édition 2026, l'animateur a intégré une équipe composée de Camille Cerf, Hinaupoko Devèze (Miss France 2026), Baghera, Mahaut Drama et Laila, une candidate anonyme soutenue par Les Bonnes Fées. «On a réussi, c'était le principal», se félicite celui qui a collecté 16.880 euros avec ses partenaires pour l'association qui œuvre pour les femmes atteintes du cancer.