Des vacances, oui, mais sans pour autant renoncer au fitness. D'après les photos publiées par «Oggi», Michelle Hunziker a transformé le pont de son yacht aux îles Éoliennes en salle de sport en plein air, invitant même son compagnon Giulio Berruti et ses amis à participer à une séance d'entraînement en groupe.

Moment de plaisir Pour cette animatrice de télévision suisse, les vacances prennent une tournure inattendue

Même en vacances Michelle Hunziker ne renonce pas à l'activité physique. Comme le montrent quelques photos exclusives publiées par l'hebdomadaire «Oggi », la présentatrice a été photographiée alors qu’elle animait une séance d’entraînement sur le pont d’un yacht au large de Salina, dans les îles Éoliennes, en compagnie de son compagnon Giulio Berruti et d’un groupe d’amis, parmi lesquels Nunzia De Girolamo et Jonathan Kashanian.

Depuis longtemps, Hunziker prône un mode de vie actif. «L'activité physique est bonne pour l'amour. Entretenir son corps est le secret de l'équilibre et du bonheur», a-t-elle déclaré à plusieurs reprises.

D'après ce que rapporte l'hebdomadaire, il ne s'agit pas d'une simple activité physique. Sur le pont du bateau, le groupe alterne des exercices au sol, de l'entraînement fonctionnel, des mouvements inspirés de la zumba et des moments consacrés à la respiration et à la concentration.

Michelle Hunziker, passionnée depuis des années par le fitness et les arts martiaux, dirige la séance d'entraînement. Pendant la séance, elle corrige les mouvements des participants, les encourage et fait de l'activité physique. Un véritable moment de partage et de plaisir.

À ses côtés se trouve Giulio Berruti, qui suit avec enthousiasme les exercices proposés par sa compagne. Entre eux se dégage une forte complicité et la volonté de partager également un mode de vie axé sur le bien-être.

Vie équilibrée

Selon certains experts, Michelle Hunziker aurait même un âge biologique de 25 ans. À 49 ans, elle continue en effet de se démarquer par son excellente forme physique, fruit d'un entraînement régulier et d'un mode de vie équilibré.

Parmi les amis présents, on retrouve également Nunzia De Girolamo, qui entretient depuis longtemps avec la présentatrice une relation d'amitié née bien au-delà de leurs engagements télévisés.

Toujours selon le magazine, c'est justement De Girolamo qui aurait facilité la rencontre entre Hunziker et Berruti. Le monde politique connaissait déjà cet acteur, qui a été pendant cinq ans le fiancé de Maria Elena Boschi, collègue au Parlement de son mari Francesco Boccia, sénateur du Parti démocrate en Italie.

La relation entre Michelle Hunziker et Giulio Berruti semble donc aller pour le mieux. Pour preuve, l’animatrice n'a pas écarté l'idée d'un troisième mariage après ceux avec Eros Ramazzotti et Tomaso Trussardi et, en parlant de son compagnon, elle a confié : «Réussir à m'endormir dans les bras de Giulio signifie que je me sens vraiment bien et que je ne suis pas en état d'alerte.»