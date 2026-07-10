«C'était incroyable»
La belle-soeur de Taylor Swift lève un petit coin du voile sur le mariage top secret de la star
Kylie Kelce s'est exprimée au sujet du mariage très secret de Taylor Swift et Travis Kelce.
Covermedia
Kylie Kelce s'est exprimée au sujet du mariage très secret de Taylor Swift et Travis Kelce. L'épouse de Jason, le frère de Travis Kelce, a été interrogée sur cet événement qui a réuni de nombreuses stars lors de l'American Century Championship à Lake Tahoe, et elle a qualifié le mariage d'« incroyable».
Jason Kelce a ajouté que cet événement très médiatisé, mais dont le public n'a rien vu, « s'était bien passé», avant de confirmer que la fête avait été « géniale». Lorsqu'un fan lui a demandé s'il avait bu plus de 15 bières, il a répondu en plaisantant que c'était « bien plus» que ça.
Le frère du marié, qui jouait autrefois pour les Philadelphia Eagles, était son témoin. Une source a révélé à Page Six que les quatre filles de Jason et Kylie Kelce, Wyatt, Elliotte, Bennett et Finnley, avaient joué le rôle de demoiselles d'honneur.
Jeudi 9 juillet (26), Travis Kelce est apparu pour la première fois depuis son mariage, à l'occasion de la diffusion du dernier épisode de la saison 4 de son podcast, qu'il anime avec son frère. Il n'a pas du tout évoqué le mariage pendant le podcast, mais il a parlé du début de la saison sportive, quand il avait reçu Taylor Swift en tant qu'invitée en août 2025. Et déjà, le sportif avait une petite idée derrière la tête!
« Terminer cette saison avec Tom Brady. Plutôt épique. La commencer avec Taylor. C'est assez épique», a-t-il déclaré. « Pendant tout l'enregistrement, je me disais: «Je vais demander à cette femme de m'épouser après ça»», a expliqué Travis Kelce, ajoutant que cet épisode était « un moment dont (il) se souviendra pour toujours».