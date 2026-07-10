Kylie Kelce s'est exprimée au sujet du mariage très secret de Taylor Swift et Travis Kelce. L'épouse de Jason, le frère de Travis Kelce, a été interrogée sur cet événement qui a réuni de nombreuses stars lors de l'American Century Championship à Lake Tahoe, et elle a qualifié le mariage d'« incroyable».

«C'était incroyable» La belle-soeur de Taylor Swift lève un petit coin du voile sur le mariage top secret de la star

Jason Kelce a ajouté que cet événement très médiatisé, mais dont le public n'a rien vu, « s'était bien passé», avant de confirmer que la fête avait été « géniale». Lorsqu'un fan lui a demandé s'il avait bu plus de 15 bières, il a répondu en plaisantant que c'était « bien plus» que ça.

Le frère du marié, qui jouait autrefois pour les Philadelphia Eagles, était son témoin. Une source a révélé à Page Six que les quatre filles de Jason et Kylie Kelce, Wyatt, Elliotte, Bennett et Finnley, avaient joué le rôle de demoiselles d'honneur.

Jeudi 9 juillet (26), Travis Kelce est apparu pour la première fois depuis son mariage, à l'occasion de la diffusion du dernier épisode de la saison 4 de son podcast, qu'il anime avec son frère. Il n'a pas du tout évoqué le mariage pendant le podcast, mais il a parlé du début de la saison sportive, quand il avait reçu Taylor Swift en tant qu'invitée en août 2025. Et déjà, le sportif avait une petite idée derrière la tête!

« Terminer cette saison avec Tom Brady. Plutôt épique. La commencer avec Taylor. C'est assez épique», a-t-il déclaré. « Pendant tout l'enregistrement, je me disais: «Je vais demander à cette femme de m'épouser après ça»», a expliqué Travis Kelce, ajoutant que cet épisode était « un moment dont (il) se souviendra pour toujours».