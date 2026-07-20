Lenny Kravitz a révélé pourquoi il porte un pantalon en cuir même à la salle de sport. Visiblement, le musicien n'est pas un fan du jogging ou des pantalons de sport en lycra!

En avril 2024, l'interprète d'Are You Gonna Go My Way avait fait le buzz après avoir publié sur TikTok une vidéo dans laquelle on le voyait faire de la musculation vêtu d'un pantalon en cuir. Revenant sur cette réaction dans une interview accordée au numéro d'été 2026 de Men's Health, Lenny Kravitz a expliqué qu'il trouvait tout à fait normal de s'entraîner en cuir ou en jean.

« Je me produis sur scène en cuir, en jean, peu importe, donc ce sont les pantalons que je porte pour m'entraîner », a-t-il expliqué, révélant qu'il pouvait enfiler des pantalons de taille 38. « Ça me permet aussi de m'entraîner n'importe quand, n'importe où ».

Le rockeur de 62 ans a ensuite souligné qu'il avait opté pour une approche saine pour se construire un corps de rêve. Il entretient sa musculature en suivant un régime alimentaire « essentiellement végétalien» et un programme de remise en forme.

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« Tout cela est naturel: pas de peptides, pas d'hormone de croissance humaine, pas de testostérone », a souligné l'artiste. « Il n'y a rien de mal à ce que les gens veuillent recourir à ces moyens. Mais il existe une alternative. On peut y parvenir naturellement grâce à l'exercice physique et à l'alimentation. Est-ce plus difficile? Oui. Cela demande-t-il plus d'efforts? Oui. Mais c'est comme ça que j'ai choisi de procéder, et c'est tout à fait réalisable. »

Toutefois, Lenny Kravitz ne souhaite en aucun cas paraître trop massif. « Je veux une silhouette très élancée, un peu comme un mélange entre Spider-Man et Bruce Lee, vous voyez ce que je veux dire? Bruce Lee avait fière allure en vêtements. C'était un type génial: mince, cool, visiblement musclé, qui bougeait et se déplaçait avec beaucoup de grâce », a-t-il constaté.

Le chanteur de Fly Away est actuellement en tournée au Royaume-Uni et en Europe, avec des étapes prévues en Pologne, en Lituanie et en Estonie.

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