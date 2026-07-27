Zazie est au cœur d'une polémique depuis quelques jours. Une citation virale, lui attribuant des propos politiques explosifs, circule massivement sur les réseaux sociaux. Selon ce montage, elle aurait déclaré: «Je demande à mes fans de faire barrage à l'extrême droite, déjà pour mes convictions et également pour la liberté de chacun. L'islamisme n'existe pas: l'extrême droite vous manipule.»

Pourtant, aucune source fiable ne confirme ces propos. Aucune interview, vidéo ou publication officielle. Aucune date, aucun contexte, aucun média n'est mentionné pour étayer cette affirmation. Mais la fronde contre la chanteuse de Rue de la paix, elle, est depuis bien réelle.

Si bien que Zazie est sortie du silence sur Instagram. «Depuis quelques jours, des posts circulent sur internet, m'attribuant des propos que je n'ai jamais tenus», commence-t-elle. «Il s'agit a minima d'une atteinte à mon image et d'une usurpation de mon identité.»

En conséquence, la star de 62 ans a donc «décidé de déposer plainte pénalement». «Merci à celles et ceux qui m'ont avertie! Votre bienveillance à tous me touche», conclut Zazie.