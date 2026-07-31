Ester Exposito a exprimé sa colère sur Instagram à l'égard des comptes et personnes qui diffuseraient en ligne des «rumeurs absurdes» sur sa «vie privée». L'actrice et le joueur du Real Madrid se fréquenteraient depuis le début de l'année. S'ils n'ont pas encore confirmé leur relation au public, ils ont plusieurs fois été aperçus ensemble lors de séjours, de rendez-vous et de promenades dans les rues de Paris ou de Madrid.

Mais la star d'Élite subit, depuis ces apparitions, du harcèlement en ligne, où des comptes sur Instagram et X partagent des informations ou propos diffamatoires à son sujet.

«Ces derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours, de fausses informations et des propos diffamatoires concernant ma vie privée ont circulé sur les réseaux sociaux», a-t-elle écrit dans ses Stories. «Ils ne correspondent en rien à la réalité ni à la personne que je suis. Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité. Tout n'est pas permis.»

Si la jeune femme est restée silencieuse un moment, «cette fois», elle ne compte pas se laisser faire. «Je me vois contrainte de fixer une limite et d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables!» a prévenu Ester Exposito, qui n'a toujours pas confirmé sa relation avec Kylian Mbappé.