Renaud a fait un retour sur scène inattendu le 11 juillet aux Francofolies. Le chanteur de 74 ans, qui n'était pas annoncé au programme du festival de musique francophone de la Rochelle, a créé la surprise en rejoignant Yvan Cujious sur scène lors de son spectacle Bienvenue chez Yvan.

Renaud a créé la surprise en rejoignant Yvan Cujious sur scène. (Archives)

Seul un « invité surprise» était annoncé, selon Voici. Accompagné du jeune compositeur et interprète Gauvain Sers, Renaud a chanté son titre En cloque devant un public « ému aux larmes », selon le compte Instagram du festival qui a publié une vidéo du moment.

Le chanteur de Dans mon HLM a donné trois concerts en mai au Zénith de Paris pour fêter ses 50 ans de carrière.

Il participe aussi à la promotion de l'ouvrage Renaud, le livre, du journaliste Erwan L'Eléouet, auquel sa fille, Lolita Séchan, a participé.

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Chacune de ses apparitions publiques ne manque pas de ravir ses fans. Dans les commentaires de la vidéo de sa performance aux Francofolies, plusieurs internautes ont fait part de leur émotion.

« Un moment plein d'émotions. Merci de nous avoir fait vivre ça », a écrit l'un d'entre eux. « Ça fait du bien de t'entendre et de te voir debout et vivant, merci» , a commenté un autre.

En avril, l'époux de Cerise, qui a souffert de soucis de santé et d'une longue addiction à l'alcool, a dévoilé au Parisien sa nouvelle routine santé.

« Je fais attention à moi», a assuré Renaud, qui suit les conseils de son épouse et d'une « coach sportive », et a arrêté de fumer, même s'il « vapote » encore « avec excès ».