Clint Eastwood a visiblement donné à Kevin Costner une leçon d'ego sur le tournage du film Un monde parfait. L'interprète de l'inspecteur Harry réalisait et jouait dans ce long-métrage au côté de la star de Danse avec les loups. Et ce dernier aurait « refusé de sortir de sa caravane», selon Scott Eastwood.

Clint Eastwood a donné à Kevin Costner une leçon d'ego sur le tournage du film Un monde parfait.

Anecdote légendaire «Renvoyez-le chez lui» - Kevin Costner a été remis à sa place par Clint Eastwood

«J'ai entendu une anecdote légendaire, et je vais en quelque sorte la paraphraser, même si je vais probablement la raconter un peu de travers», a commencé le fils de Clint Eastwood au micro du podcast Armchair Expert, de Dax Shepard.

«Kevin Costner devait traverser, tu sais, cette période où il était en pleine ascension vers la célébrité et où il avait peut-être développé un gros ego, etc. Mais ils tournaient Un monde parfait... et apparemment, Kevin ne voulait pas sortir de sa caravane pour une raison quelconque», a-t-il poursuivi.

Or Clint Eastwood, qui est lui-même devenu un grand acteur avant de se lancer dans la réalisation, préférait s'asseoir avec le reste de l'équipe entre les prises. «Il ne s'intéresse pas aux caravanes et tout ça», a expliqué son fils.

«Il me disait toujours quand j'étais gamin: «Tu veux apprendre à faire des films ? Tu veux apprendre comment on fait ça ? Alors tu restes ici avec tout le monde, et tu tournes ce fichu film»», s'est-il rappelé.

Catégorique

Donc quand Kevin Costner, aujourd'hui âgé de 71 ans, a refusé de sortir de sa caravane pour se mêler aux techniciens, Clint Eastwood s'est montré catégorique.

«Il a simplement dit: «Eh bien, renvoyez-le chez lui, alors»», s'est rappelé la star de Lucky Strike. «Je suppose qu'ils sont simplement allés voir Kevin et lui ont dit: «Hé, tu vas rentrer chez toi pour aujourd'hui». Il a répondu: «Comment ça ? Je suis dans la scène.» (Et l'équipe a rétorqué): «Eh bien, je suppose que tu ne l'es plus.»»

Cette remarque a suffi, selon Scott Eastwood, à remettre Kevin Costner dans de meilleures dispositions. «Et je crois que le lendemain, (Kevin Costner) était sur le plateau, prêt à tourner», a conclu le fils de Clint Eastwood en riant.