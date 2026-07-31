De son nouveau film à son retour devant la caméra à 61 ans, en passant par le drame qu’a vécu sa famille. Dans une interview accordée à «Vanity Fair», Rocco Siffredi explique pourquoi il n’a jamais quitté le monde du porno et revient sur le moment où son fils Leonardo a risqué sa vie.

La star du porno se confie Rocco Siffredi : «Mon fils était en train de nous quitter»

Rocco Siffredi fait son retour au cinéma, mais cette fois-ci dans un rôle bien éloigné de celui qui l'a rendu célèbre.

Dans une interview accordée à «Vanity Fair», l'acteur explique qu'il fait partie des acteurs principaux de «Blue», le film réalisé par Eleonora Puglia dans lequel il incarne le père d'une jeune fille qui crée un profil sur une plateforme de contenus pour adultes afin d'aider financièrement son petit ami.

«Le père que je joue dans le film est exactement le père que je suis pour mes enfants. La seule différence, c'est que là, je devais faire semblant de ne pas connaître le monde du porno, alors qu'en réalité, j'y passe 90 % de ma journée.»

En marge du Festival de la télévision et du cinéma de Bénévent, Siffredi évoque également son Académie et ses nouvelles «Content House», expliquant qu’il a récemment renvoyé trois jeunes femmes.

«Parce qu’elles n’étaient pas convaincues. Quand elles commencent à se demander ce qui les attend, je suis le premier à leur dire de laisser tomber. Il faut en être sûr à 100 % : si tu te lances avec mille doutes, mieux vaut en finir tout de suite.»

Retour devant la caméra

Au cours de l'interview, Siffredi évoque également sa relation avec son métier et explique pourquoi, à 61 ans, il a décidé de revenir devant la caméra.

«J'ai parfois l'impression qu'ils sont surtout attirés par l'aspect financier, alors que moi, quand j'étais jeune, j'aurais payé pour faire ce métier : c'est ce qui m'a permis de tenir le coup pendant quarante ans. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis revenu devant la caméra à soixante et un ans.»

Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait ce choix, sa réponse est sans équivoque. «Parce que c'est mon univers. Contrairement à beaucoup de femmes qui, au bout d'un certain temps, s'en éloignent, parfois même avec colère, je continue d'éprouver la même passion. Elle a toujours été là et elle le sera toujours.»

L'acteur parle également de sa famille avec fierté : «J'ai deux enfants formidables : l'un a obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique et l'autre un diplôme en économie et commerce.»

«Une année très difficile»

Mais le moment le plus émouvant de l'interview concerne son fils Leonardo, qui a dû mettre fin à sa carrière sportive en raison d'une grave péricardite.

«Leonardo, le plus sportif des trois, a connu un énorme coup du sort : une péricardite. Il s'entraînait huit heures par jour, le sport était toute sa vie : il a dû s'arrêter et tout recommencer à zéro. Ça a été une année très difficile.»

Siffredi explique que le jeune homme est toujours suivi par des médecins et révèle à quel point la situation a été critique. «Il souffrait d'une péricardite si grave que les médecins l'ont inclus dans un essai clinique, car ils n'avaient jamais vu un cas pareil : il était déjà sous traitement, mais a tout de même dû subir une intervention d'urgence. Il était en train de nous quitter. »

Sa femme Rosa Caracciolo, ajoute-t-il, a elle aussi vécu cette période dans une immense souffrance. «Ma femme a énormément souffert.»