Le chanteur, pris d'un malaise, a dû interrompre un concert pour utiliser une bouteille d'oxygène. (Photo d'archives)

Comme le montre une vidéo obtenue par TMZ, on peut voir l'artiste de 81 ans se plier en deux samedi 20 juin 2026 lors de son concert dans l'Utah, et s'agripper aux instruments qui l'entouraient pour rester debout jusqu'à la fin de la chanson.

Le malaise semble avoir été sérieux, mais pas question pour le chanteur de Hot Legs de déclarer forfait une nouvelle fois.

Rod Stewart a ensuite attendu que son équipe apporte une bouteille d'oxygène sur le côté de la scène et a pris quelques grandes inspirations avant de revenir s'adresser au public. « Le spectacle doit continuer », a-t-il déclaré, tout en avouant qu'il avait « failli s'évanouir » et en essayant de faire quelques pas de danse.

Le rockeur a ensuite demandé à ses fans s'il pouvait s'asseoir. Il a terminé le concert assis sur une chaise.

Ce n'est pas la première fois que sa tournée mondiale One Last Time est perturbée par des problèmes de santé. Au début du mois, l'interprète de Maggie May avait annoncé que plusieurs de ses concerts à Las Vegas étaient reportés, le temps qu'il se remette de la grippe. Il a ensuite annulé quatre concerts et en a reporté deux autres la semaine suivante.

Il a par ailleurs essuyé des critiques après avoir annulé son concert en Californie et avoir ensuite publié, quelques heures plus tard, des photos de lui montant dans un avion afin d'assister au match de l'Écosse contre Haïti lors de la Coupe du monde à Boston.

L'équipe de Rod Stewart avait publié un communiqué sur ses Stories Instagram précisant : « Sur les conseils de ses médecins et suite à un diagnostic d'infection aiguë des voies respiratoires supérieures ayant entraîné une laryngite, il n'est pas en mesure de monter sur scène ce soir. »

Rod Stewart a ajouté un commentaire à ce communiqué moins d'une heure avant le début du spectacle. « Après avoir suivi un traitement, je me sens beaucoup mieux, mais ma voix, elle, n'est pas au rendez-vous », pouvait-on lire.

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