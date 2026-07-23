Ron Howard ressent une certaine culpabilité face à la dépendance de son frère. Le cinéaste, âgé de 72 ans, a raconté comment son cadet, Clint, aujourd'hui âgé de 67 ans, avait commencé à faire l'expérience de la drogue et de l'alcool lors de son entrée dans l'âge adulte. Et il se sent un peu responsable de cet engrenage.

Ron Howard a le sentimentd'avoir joué un rôle dans les dépendances de son frère.

Drogue et alcool «Ce sont les regrets que j'ai»: le mea culpa de Ron Howard à propos de son frère

« J'avais été soumis à une éducation très stricte quand j'étais enfant. Mes parents devaient sans doute s'inquiéter des enlèvements et d'autres choses du genre», a déclaré Ron Howard lors d'une interview dans l'émission In Depth With Graham Bensinger.

A propos de son frère, il précise: « Alors j'ai insisté auprès de maman et papa pour qu'ils lui accordent plus de liberté et de souplesse. Et même quand Clint a commencé à fumer de l'herbe et des trucs comme ça... Je ne prenais pas de drogue, mais j'avais de très bons amis qui en prenaient et qui restaient parfaitement fonctionnels et socialement responsables. Et je leur ai simplement dit: «Vous savez, ce n'est pas... ce n'est pas un cauchemar. Les temps changent, détendez-vous»», a poursuivi la star qui incarnait Richie dans la série Happy Days.

Ron Howard a confié qu'avec le recul, il avait l'impression d'avoir été « une sorte de voix leur disant de laisser couler en tant que parents», ajoutant que s'ils n'avaient pas été aussi indulgents, « ils auraient peut-être pu faire quelque chose». Il a admis: « Et ce sont donc des regrets que j'ai.»

Le réalisateur du Da Vinci Code retient de cette période qu'elle était « difficile et déchirante à vivre». Il ajoute: « C'était terrifiant, et je n'étais pas sûr que Clint s'en sorte. Je ne pense pas que maman et papa aient été sûrs qu'il s'en sorte non plus.»

Heureusement, après quelques séjours en cure de désintoxication, quelque chose a changé chez Clint. « Il a trouvé en lui la volonté de vivre», a-t-il déclaré, rendant hommage à leur père pour l'avoir aidé à sortir de sa dépendance.

« Papa l'a vraiment aidé à franchir ce cap, une fois que Clint s'était décidé. Je pense que papa a été au meilleur de ses capacités en tant que parent lorsque Clint avait 30 ans et qu'il était dans une situation très difficile. Il a trouvé le moyen de lui donner juste assez d'argent pour vivre et juste assez d'espace pour qu'il se sente autonome, tout en exerçant une surveillance étroite.» Il a ajouté que c'était une époque où l'on pratiquait « l'amour vache».

Clint Howard est également acteur, producteur et scénariste. Les parents des deux frères étaient les comédiens Rance Howard et Jean Speegle Howard,