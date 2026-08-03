Sandra Bullock a rendu hommage à sa sœur, Gesine Bullock-Prado, à l'occasion de la Journée des sœurs aux Etats-Unis. L'actrice oscarisée a marqué le 2 août sur Instagram cette occasion spéciale en publiant un diaporama de photos avec sa petite sœur au fil des ans.

Sandra Bullock a marqué le 2 août sur Instagram en publiant un diaporama de photos avec sa petite sœur au fil des ans.

Dans la légende qui accompagnait ces images, la star a partagé une citation tirée de The Book of Magic d'Alice Hoffman, le quatrième et dernier tome de la série Les Ensorceleuses de l'auteure.

« Quand on a une sœur, quelqu'un qui connaît l'histoire de celle que l'on était et de celle que l'on sera toujours, il n'y a pas de lien plus profond, pas de lien plus fort », a-t-elle commencé, avant de remercier l'ancienne chef pâtissière de 56 ans pour son soutien indéfectible. « J'ai tellement de chance d'avoir à mes côtés cette âme brillante qui me connaît, avec mes défauts et tout le reste, et qui choisit malgré tout de m'aimer. Chaque. Jour. Sans exception. »

L'actrice de Bird Box a ensuite souhaité une « Joyeuse Journée des sœurs », en désignant autant les sœurs « de sang » que celles que l'on « choisit en chemin ». « Je t'aime, Gigi », a-t-elle conclu.

Sandra Bullock fait actuellement la promotion des Ensorceleuses 2, la suite de son film de 1998 où elle partageait déjà la vedette avec Nicole Kidman dans le rôle des sœurs Sally et Gillian Owens.

Les stars hollywoodiennes ont fait une apparition surprise dans la soirée du 1er août lors de l'événement Cinespia organisé au cimetière Hollywood Forever de Los Angeles.

Au cours de la projection, les actrices ont porté un toast avec une « Midnight Margarita», en référence à une scène mémorable du film original.

La sortie de Les Ensorceleuses 2 est prévue le 9 septembre en France.

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