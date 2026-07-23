La dépression, notamment due au lupus qui l'affecte, semble n'être plus qu'un lointain souvenir pour Selena Gomez qui souffle ses 34 bougies. Mercredi (22 juillet 26), la chanteuse et actrice a publié sur Instagram une photo d'elle tenant un dessert dans une coupe, avec le coucher de soleil en arrière-plan.

Dans la légende qui accompagne la photo, Selena Gomez a exprimé sa joie face à tout l'amour qu'elle a reçu en cette journée spéciale.

Dans la légende qui accompagne la photo, Selena Gomez a exprimé sa joie face à tout l'amour qu'elle a reçu en cette journée spéciale.

« Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous et toutes du fond du cœur pour votre soutien, votre gentillesse et tous vos vœux d'anniversaire», a-t-elle commencé. « C'est grâce à vous tous que je peux créer chaque jour. Merci de toujours faire de moi la fille la plus heureuse du monde.»

De plus, Selena Gomez a remercié ses fans du monde entier pour leur soutien au Rare Impact Fund, qui vise à améliorer l'accès des jeunes aux services de santé mentale et à l'éducation.

« La petite fille que j'étais n'aurait jamais cru que je fêterais mon anniversaire en même temps que les six ans du Rare Impact Fund. Mon cœur déborde de joie aujourd'hui», a poursuivi la star de Only Murders in the Building. « Voir cette communauté se mobiliser pour soutenir la santé mentale des jeunes a été le plus beau des cadeaux, alors merci à VOUS. Merci de croire en cette cause et de faire partie de cette aventure. Si vous souhaitez en savoir plus et que vous en avez la possibilité, vous pouvez soutenir le Rare Impact Fund en cliquant sur le lien dans ma bio. Je vous aime tellement!!!»

Selena Gomez a rapidement été submergée de messages dans la section des commentaires. Même son mari, Benny Blanco, y a contribué.

« Hey, je te vois en vrai en ce moment même, ma chérie», a-t-il écrit, avant d'ajouter sur le ton de la plaisanterie: « Attends... c'est moi qui ai pris cette photo.»