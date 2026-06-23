Sonia Mabrouk arrive sur BFMTV et c'est un événement dans l'univers médiatique, alors que la journaliste avait claqué la porte de C News après la condamnation de Jean-Marc Morandini. Elle s'en explique dans Le Parisien.

Sonia Mabrouk a quitté CNews et Europe 1 après huit ans de service.

La journaliste franco-tunisienne avait pourtant refusé d'alléchantes propositions de BFMTV en 2025, car elle n'avait alors « aucune raison de partir de ce groupe où j'étais bien », dit-elle au Parisien lors d'une longue interview.

Mais « l'affaire Morandini » a changé la donne. L'animateur vedette du groupe Bolloré, dont la condamnation pour corruption de mineurs a été confirmée en appel, a été maintenu à l'antenne par la chaîne, soutenu par ses patrons. Certes, reconnaît la journaliste, l'affaire Morandini a été révélée en 2016, avant son entrée dans le groupe et elle avait hésité à signer son contrat. Mais, assure-t-elle, on lui avait promis qu'il partirait « immédiatement » en cas de « condamnation définitive ».

Sonia Mabrouk a donc fait confiance à la justice, et à ses employeurs du groupe Vivendi. « Je n'ai pas crié avec les loups quand il y avait la présomption d'innocence », résume-t-elle. Une fois la culpabilité confirmée, les engagements pris devaient être respectés.

« Je pense que j'ai réagi comme une louve quand il y a eu une condamnation définitive », dit Sonia Mabrouk, récemment devenue mère pour la deuxième fois, au journaliste du Parisien afin d'expliquer sa démission de la chaîne.

Ce départ était loin d'être un mouvement d'humeur. « Je n'ai plus l'âge des coups de tête. Au contraire, c'était quelque chose de très réfléchi. On ne démissionne pas d'une maison comme Europe 1 alors qu'on attend un enfant, sur un coup de tête », affirme-t-elle.

Et de poursuivre son explication: « J'ai alors dit ce que j'en pensais avec nuance dans un groupe dont le slogan vante la liberté d'expression. J'ai dit les choses respectueusement parce que je n'aime pas les gens qui crachent dans une soupe qu'ils ont trouvée comestible pendant des années ».

Sonia Mabrouk indique que sa position, même présentée avec diplomatie, n'a pas convaincu la direction. « Mais à partir du moment où on m'a montré la porte, je l'ai refermée », ajoute celle qui est partie en février.

La journaliste est très ferme sur ses positions. « Il n'y a pas de charité chrétienne avec quelqu'un qui a été condamné pour corruption de mineurs. A mon sens, une nation n'est forte que si elle protège ses aînés et ses enfants », dit-elle, alors que sa parole résonne dans une France traumatisée par le viol et le meurtre de la petite Lyhanna.

Sous la pression des polémiques, au bout de plusieurs semaines, Jean-Marc Morandini s'est mis en retrait en février 2026, et la chaîne a « pris acte de cette décision ».

Alors que le journaliste du Parisien mentionne une légère érosion des audiences de CNews à partir du maintien de Jean-Marc Morandini, Sonia Mabrouk affirme avoir reçu de nombreux témoignages, tant de la part de salariés de CNews se réjouissant de son départ que de téléspectateurs. « Tous les anonymes qui sont venus me parler après cette affaire m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jean-Marc Morandini était maintenu, y compris ceux qui l'apprécient. Sur le sujet des mineurs, on ne peut pas créer le doute auprès du public. Cela a créé une brèche. On verra si elle se referme », indique la journaliste.

Pour Sonia Mabrouk, une nouvelle page de sa vie professionnelle s'ouvre le 24 août avec son arrivée sur BFMTV. Elle y sera à l'antenne du dimanche au jeudi, le soir de 19 à 21 heures, dans une émission de deux heures.

« J'aimerais contribuer à redonner le goût de la conversation », dit Sonia Mabrouk, qui assure vouloir « imposer un style », avec le « souci de la langue, les citations ». Quant au fond, elle ne composera pas: « Je ne changerai pas. J'ai des convictions et je ne les cache pas. Mais j'ai toujours laissé la porte ouverte à la nuance. Je resterai moi-même avec, parfois, des colères ou des choses qui m'émeuvent. Je ne triche pas ».

Rendez-vous fin août...

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