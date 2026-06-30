Taylor Swift n'a pas fait l'unanimité lors d'un concert d'Alan Jackson. La star a fait une apparition virtuelle pour soutenir le dernier concert de la légende de la musique country à Nashville, dans le Tennessee, le 27 juin (26).

« C'est Taylor », a-t-elle déclaré dans une vidéo diffusée devant le public du Nissan Stadium. « Je tiens simplement à te remercier pour toutes ces décennies passées à composer des chansons incroyables et à offrir des performances exceptionnelles, qui comptent tant pour nous, tes fans », a-t-elle ajouté.

La pop star a notamment évoqué le titre Drive du chanteur. « Dans cette chanson, tu brosses un tableau si vivant et tu nous fais découvrir les détails de ta vie », a-t-elle relevé. « Je sais que c'était un excellent exemple pour moi quand j'étais jeune: un artiste qui laisse vraiment ses fans découvrir les détails de sa vie.»

Des fans ont mis en ligne des vidéos montrant les réactions mitigées du public, beaucoup affirmant qu'elle avait été huée malgré les acclamations de certains. « Ce n'est pas la réaction qu'ils espéraient, j'imagine », a écrit un fan en légende de la vidéo. « Ça ne ressemblait pas à des huées », a commenté un internaute, tandis qu'un autre a rétorqué: « Ils l'ont clairement huée. »

La chanteuse de Love Story a conclu son message en déclarant qu'elle-même et d'autres stars de la country avaient reçu « tant de soutien et d'encouragements au fil des ans » de la part d'Alan Jackson, 67 ans. « Je suis tellement ravie que tu fasses ce spectacle et je t'apprécie énormément. Je t'aime », a-t-elle conclu.

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