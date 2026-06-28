Tom Holland n'a pas résisté à partager un secret avec Zendaya. L'acteur est connu pour laisser échapper des spoilers sur les films. Cette fois, il a réussi à tenir sa langue auprès du public. Mais il a craqué dans le privé!

Tom Holland et Zendaya se sont rencontrés en 2016. Leur relation a été officialisée cinq ans plus tard.

Confidences «J'ai raccroché et je lui ai dit» : Tom Holland a dévoilé un secret Marvel à Zendaya

Tom Holland a raconté dans une interview accordée à Cinemania via Variety qu'il n'a pas pu s'empêcher d'en parler «tout de suite» à celle qui est aujourd'hui son épouse et sa partenaire dans Spider-Man, Zendaya, quand Robert Downey Jr lui a passé un coup de fil et l'a mis au courant de son rôle dans Avengers: Doomsday.

«Je crois que j'ai raccroché et que j'ai dit (à Zendaya): «Downey revient»», se souvient l'acteur.

En effet, la star de Spider-Man a été l'un des premiers à être mis au courant que Robert Downey Jr. avait décroché le rôle du méchant Docteur Fatalis. (Robert et moi), «on se donne juste des nouvelles de temps en temps, comme ça. Il m'a appelé et m'a annoncé la nouvelle. C'est vraiment passionnant», a-t-il précisé.

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«La réputation de dévoiler certaines choses»

Sa réputation de gaffeur, Tom Holland ne la cache pas et l'assume: «Je ne sais pas grand-chose sur ces films, et c'est voulu. J'ai la réputation de dévoiler certaines choses et je pense que le studio m'empêche d'avoir accès aux détails croustillants...»

Avengers: Doomsday a été annoncé lors du Comic-Con de San Diego en 2024, et Robert Downey Jr. a été dévoilé dans le rôle du Docteur Fatalis après avoir incarné Tony Stark/Iron Man dans l'univers cinématographique Marvel.

Alors que Tom Holland continuait à évoquer le retour de Downey Jr., il a révélé qu'il avait hâte de découvrir ce qui allait arriver à son personnage, Peter Parker/Spider-Man. «Quand j'aurai enfin l'occasion de fouler ce plateau, je serai tellement curieux de savoir ce que cela signifie pour Peter (Parker) et comment cela va se passer», s'est-il interrogé.

«C'est vraiment génial. Je suis vraiment impatient de découvrir ce qu'ils ont prévu», a-t-il ajouté.

Tom Holland avait déjà évoqué son amitié avec Robert Downey Jr., les deux hommes ayant tissé des liens étroits après avoir travaillé ensemble. En 2024, l'acteur de 30 ans avait déjà révélé également qu'il était l'une des rares personnes à qui Robert Downey Jr. avait parlé de son retour chez Marvel.

«J'ai beaucoup discuté avec (Robert), notamment de son retour chez Marvel, ce qui est super excitant», avait-il déclaré à l'époque au podcast de Rich Roll. «C'était un secret difficile à garder, car j'ai la réputation de tout gâcher», avait-il commenté avant d'annoncer fièrement: «et j'ai stratégiquement évité toute intervention médiatique». Heureusement que Zendaya sait garder un secret!