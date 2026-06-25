Les représentants de la succession de Leonard Cohen se sont opposés à l'utilisation de la chanson Hallelujah lors d'un rassemblement organisé le 24 juin par le président américain Donald Trump.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la Great American State Fair, organisée sur le National Mall à Washington D.C., le dirigeant a souhaité la bienvenue aux invités de l'événement, qui marque le début d'une série de célébrations pour les 250 ans des États-Unis.

Mais avant le spectacle, un porte-parole de la succession de Leonard Cohen, décédé en 2016, a publié un communiqué sur Instagram dans lequel il fustigeait les organisateurs pour leur intention d'inclure une interprétation de ce titre emblématique de 1984.

« La succession de Leonard Cohen a appris que la chanson Hallelujah devait être interprétée lors d'un rassemblement de Donald Trump le 24 juin », a-t-il écrit. « Cette utilisation n'est pas autorisée, et la succession ne soutient ni n'approuve cette utilisation ni aucune autre utilisation similaire. »

Pour conclure, le représentant a fait un clin d'œil à l'une des formules de conclusion habituelles de Donald Trump sur les réseaux sociaux, en précisant : « Merci de l'attention que vous portez à cette affaire. »

Le rassemblement comprenait des survols militaires, des cérémonies officielles, des prestations de la fanfare présidentielle des Marines des États-Unis (« The President's Own United States Marine Band «), de la fanfare de l'armée de terre américaine (» Pershing's Own »), des chœurs des forces armées, ainsi que des prestations musicales spéciales de Lee Greenwood et Christopher Macchio.

Selon une vidéo publiée sur X, Donald Trump et son équipe à la Maison Blanche ont ignoré les exécuteurs testamentaires de la succession de Leonard Cohen, laissant Christopher Macchio chanter Hallelujah aux côtés du sergent-chef d'artillerie Kevin Bennear, de la fanfare des Marines. La prestation a été suivie d'un survol de bombardiers B-2.

Les représentants de l'artiste canadien, décédé en 2016 à l'âge de 82 ans, n'ont pas encore fait d'autres commentaires.

Après que plusieurs artistes se sont retirés des concerts « Freedom 250 » initialement prévus au début du mois, Donald Trump a publié un message sur son compte Truth Social dans lequel il promettait « la meilleure musique jamais jouée » lors de ce spectacle.

« Nous aurons le fabuleux Lee Greenwood qui me présentera avec ce qui s'est avéré être l'un des plus grands succès de tous les temps, GOD BLESS THE U.S.A., ainsi que l'incroyable Christopher Macchio, qui chantera Nessun Dorma, Hallelujah, Ave Maria, God Bless America et d'autres titres. On n'a plus entendu une telle voix depuis le légendaire Luciano Pavarotti ! », avait-il affirmé.