Mason Haynes, garde du corps de célébrités connu pour avoir travaillé avec les Kardashian, est décédé à l'âge de 52 ans. Selon le message publié sur une campagne de dons lancée par sa famille sur GoFundMe, Mason Haynes est décédé au début du mois « dans un tragique accident de la route», deux jours avant ce qui aurait été son 53e anniversaire.

«Un géant au grand coeur» Fin tragique pour un garde du corps de la famille Kardashian

Il a notamment travaillé avec Kim Kardashian, Kris Jenner et Kanye West, ainsi qu'avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, avec qui Kim Kardashian est actuellement en couple.

Il faisait partie de l'équipe de sécurité de la famille lorsque Kim Kardashian a été victime d'un braquage à main armée dans un hôtel parisien en 2016.

Dans une interview accordée en 2018 à London Now, le garde du corps avait déclaré qu'il « ne pouvait pas entrer dans les détails à ce sujet», qualifiant l'incident d'« enchaînement de circonstances malheureuses qui ont conduit à un événement tragique».

Il laisse derrière lui sa femme, Fay, sa fille Brooke, son fils Noah, « une famille aimante et un cercle d'amis extraordinaire réparti à travers le monde», peut-on lire dans l'hommage publié sur GoFundMe, qui le décrit comme quelqu'un « qui mettait les gens à l'aise dès le premier regard» et qui était prêt à « voyager à l'autre bout du monde pour venir en aide à un ami».

« Un mentor. Un farceur. Un géant dans tous les sens du terme, au cœur encore plus grand», peut-on aussi lire.

La page espère atteindre un total de 24.000 dollars de dons, « afin de garantir que Mason ait les adieux qu'il mérite vraiment; une célébration d'une vie qui a touché tant de personnes. Au-delà de cela, ces dons contribueront à alléger une partie des pressions financières immédiates qui suivent inévitablement une perte aussi soudaine et dévastatrice.»

Mason Haynes a également travaillé avec d'autres stars de premier plan, comme Charlie Puth, Nicki Minaj et Kevin Hart.