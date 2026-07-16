«Un géant au grand coeur»
Fin tragique pour un garde du corps de la famille Kardashian
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Mason Haynes, garde du corps de célébrités connu pour avoir travaillé avec les Kardashian, est décédé à l'âge de 52 ans. Selon le message publié sur une campagne de dons lancée par sa famille sur GoFundMe, Mason Haynes est décédé au début du mois « dans un tragique accident de la route», deux jours avant ce qui aurait été son 53e anniversaire.
Il a notamment travaillé avec Kim Kardashian, Kris Jenner et Kanye West, ainsi qu'avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, avec qui Kim Kardashian est actuellement en couple.
Il faisait partie de l'équipe de sécurité de la famille lorsque Kim Kardashian a été victime d'un braquage à main armée dans un hôtel parisien en 2016.
Dans une interview accordée en 2018 à London Now, le garde du corps avait déclaré qu'il « ne pouvait pas entrer dans les détails à ce sujet», qualifiant l'incident d'« enchaînement de circonstances malheureuses qui ont conduit à un événement tragique».
Il laisse derrière lui sa femme, Fay, sa fille Brooke, son fils Noah, « une famille aimante et un cercle d'amis extraordinaire réparti à travers le monde», peut-on lire dans l'hommage publié sur GoFundMe, qui le décrit comme quelqu'un « qui mettait les gens à l'aise dès le premier regard» et qui était prêt à « voyager à l'autre bout du monde pour venir en aide à un ami».
« Un mentor. Un farceur. Un géant dans tous les sens du terme, au cœur encore plus grand», peut-on aussi lire.
La page espère atteindre un total de 24.000 dollars de dons, « afin de garantir que Mason ait les adieux qu'il mérite vraiment; une célébration d'une vie qui a touché tant de personnes. Au-delà de cela, ces dons contribueront à alléger une partie des pressions financières immédiates qui suivent inévitablement une perte aussi soudaine et dévastatrice.»
Mason Haynes a également travaillé avec d'autres stars de premier plan, comme Charlie Puth, Nicki Minaj et Kevin Hart.