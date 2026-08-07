Minnie Driver l'a échappé belle sur les routes de France. L'actrice britannique a confié à ses fans qu'elle avait récemment été victime d'un grave accident de la route et doit depuis porter une minerve.

«Si je ne suis pas morte...» Une actrice britannique de renom victime d'un «très grave» accident de voiture en France

Jeudi 6 août, sur Instagram, Minnie Driver a partagé une vidéo dans laquelle elle s'adresse à la caméra depuis son lit pour donner des nouvelles de sa santé à ses fans.

«Pour faire le point depuis Paris, je suis en fait de retour à Londres», a-t-elle commencé. «Désolée pour le filtre que j'ai mis sur cette vidéo, mais honnêtement, sans ça, j'ai vraiment une mine affreuse. Même le chien ne voudrait pas me regarder», a plaisanté la star britannique.

«J'ai eu un très grave accident de voiture il y a quelques jours, avec mon ami Ben, et nous nous en sommes sortis indemnes», a poursuivi la star de Will Hunting.

«Enfin, nous ne nous en sommes pas sortis en marchant; nous nous en sommes sortis en rampant, mais nous en sommes sortis vivants. Mais je vais m'en remettre», a-t-elle poursuivi.

Airbags

Minnie Driver a ensuite insisté sur le fait qu'elle et son ami n'étaient pas responsables de l'accident. «Pour être très claire, ce n'était pas de notre faute. Nous roulions sur une route de campagne au cœur de la France, et une voiture n'a pas respecté un stop à un carrefour et roulait à vive allure; nous l'avons percutée de plein fouet», a-t-elle détaillé.

La comédienne de 56 ans a loué la qualité des airbags du modèle de la voiture dans laquelle ils étaient, et salué sa conception: «Si je ne suis pas morte, honnêtement, c'est grâce à la voiture que nous conduisions: nous étions dans cette toute petite KIA EV2. Je n'avais jamais eu d'accident auparavant, mais ce sont ces airbags à 360 degrés qui nous ont sauvé la vie.»

Dans la légende de son post, la star a également remercié le conducteur d'une camionnette «qui s'est arrêté et nous a aidés avant l'arrivée des ambulances».

L'actrice a rassuré ses fans en affirmant qu'elle allait « bien», même si elle souffre d'une entorse au cou et qu'elle est encore sous le choc. Elle a admis qu'elle subissait le contre-coup émotionnel de l'accident et pleurait « sans arrêt».

«Mon esprit ne cesse de repasser l'accident en boucle, ce qui est très difficile mais semble être une étape nécessaire du processus de deuil», a-t-elle ajouté. «Pleurer aussi, ça fait du bien et ça aide. Merci à mes amis, à ma famille, à tous mes collègues et surtout à mon ami Ben et à sa famille. Je vous aime.» Minnie Driver a conclu en déclarant qu'elle était «tellement reconnaissante d'être en vie».