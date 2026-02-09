Mardi 11 août (26), Lucy Davis a écrit sur Instagram: « Il y a un an et demi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de stade 4, avec métastases osseuses. Plus précisément, des métastases à la colonne vertébrale, à la hanche droite et aux côtes. Le cancer est incurable et il est trop tard pour la chimiothérapie.»

L'actrice de 53 ans a expliqué avoir découvert « une grosseur, plutôt une sorte de point dur, vraiment minuscule», avant de consulter un spécialiste, ce qu'elle a failli ne pas faire. Et elle incite donc toute femme à être très vigilante. «J'ai failli ne pas consulter. Alors, mon conseil, c'est de ne rien négliger: faites-vous examiner!»

«A l'heure actuelle, j'essaie de vivre ce qu'il me reste à vivre de la manière la plus joyeuse possible. J'aime toujours trouver des leçons à tirer de tout événement négatif. Et le cancer ne m'a pas déçue à cet égard; j'ai beaucoup appris de cette expérience, et j'en suis reconnaissante», écrit-elle.

L'actrice britannique a évoqué la douleur provoquée par la maladie, tout en conservant un ton badin. «Comme certains d'entre vous le savent, la douleur peut vraiment être insupportable. Rester debout ou marcher trop longtemps peut être difficile, et j'ai parfois besoin d'un fauteuil roulant (alors si vous me voyez me dandiner dedans, n'hésitez pas à me donner un coup de main!).»

Personne malade

Lucy Davis, la fille de l'humoriste et présentateur Jasper Carrott, a souligné que l'humour était l'une des choses qui l'avaient aidée à surmonter l'épreuve. Elle refuse que son entourage la considère comme une personne malade et a demandé à ce que l'on se moque d'elle si nécessaire.

«Je n'ai pas peur de ce qui m'attend. Je suis en paix avec cela. Je vais retrouver ma Gracie (ma chienne décédée) plus tôt que prévu, et pour moi, quitter mon corps physique signifie simplement rentrer chez moi. Le deuil, c'est l'affaire de ma famille; c'est une épreuve bien plus difficile pour eux que pour moi», a-t-elle ajouté.

Lucy Davis s'est fait connaître en incarnant Dawn, la réceptionniste, dans la version britannique originale de The Office, qui suivait la vie des employés de la papeterie Wernham Hogg à Slough.