La star de téléréalité Manoel «Mano» Machinek a perdu la vie dans un accident de voiture en Italie. Que s'est-il passé, d'où le connaissait-on et sur quoi portent désormais les enquêtes des autorités ?

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Manoel «Mano» Machinek, ancien participant de l'émission «Forsthaus Rampensau», est décédé. Âgé de 37 ans, il a perdu la vie dans un accident survenu lors d'un tournage sur une route de montagne dans le nord de l'Italie.

Machinek était au volant d'une Porsche lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Malgré une opération de sauvetage complexe et des tentatives de réanimation, les secours n'ont pas pu le sauver. Voici ce que l'on sait sur l'accident, la vie de Machinek et l'enquête en cours.

Que s'est-il passé lors de cet accident ?

L'accident s'est produit jeudi matin, le 30 juillet, au Mottarone, au-dessus du lac Majeur. La route de montagne sinueuse près de Gignese aurait été fermée à la circulation pour permettre le tournage d'un film.

Selon des informations concordantes relayées par les médias, Machinek était au volant d'une Porsche bleue des années 90. Dans un virage, il a perdu le contrôle du véhicule pour des raisons qui restent à élucider.

La voiture a quitté la chaussée, a fait plusieurs tonneaux sur une pente raide et a percuté un arbre. Machinek s'est retrouvé coincé dans le véhicule, qui a été fortement endommagé.

Pourquoi Machinek se déplaçait-il en Porsche ?

Selon les médias italiens, Machinek était en déplacement pour le compte d'une société de production milanaise. La Porsche aurait été louée pour le tournage et ne lui aurait pas appartenu. Il s'agirait, selon ces informations, du tournage d'un spot publicitaire pour Porsche. Cela n'a toutefois pas été officiellement confirmé. D'autres prises de vue auraient été prévues en fin d'après-midi sur les rives du lac Majeur.

Il existe également des informations contradictoires concernant le modèle exact du véhicule. Les rapports mentionnent notamment une Porsche 993 RS. Ce qui est certain, c'est que Machinek conduisait une ancienne Porsche bleue.

Comment s'est déroulée l'opération de sauvetage ?

Un médecin urgentiste, les secours, les pompiers et un hélicoptère de sauvetage se sont rendus sur les lieux de l'accident. En raison du terrain escarpé et difficile d'accès, les opérations de sauvetage se sont avérées particulièrement difficiles.

Les secours ont d'abord dû extraire Machinek de l'épave déformée. Ils ont ensuite immédiatement commencé les tentatives de réanimation. Ces tentatives sont restées vaines. L'homme de 37 ans a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident.

D'où connaissait-on Mano Machinek ?

Mano Machinek s'est fait connaître grâce à l'émission de téléréalité autrichienne «Forsthaus Rampensau». Il y a participé aux côtés de sa compagne, Maria Maksimovic, et a relevé avec elle divers défis.

Outre ses apparitions à la télévision, Machinek a travaillé comme ingénieur, mannequin et entrepreneur. Ces dernières années, l’Allemand vivait dans le canton de Saint-Gall et, selon son profil LinkedIn, travaillait pour une entreprise industrielle au Liechtenstein.

Il nourrissait une passion particulière pour les voitures rapides et le sport automobile. Sur ses réseaux sociaux, on le voyait régulièrement aux côtés de voitures de sport.

Sur quoi portent les enquêtes des autorités ?

La cause exacte de l'accident reste pour l'instant inconnue. Les carabiniers ont procédé à un relevé du lieu de l'accident. Selon les informations disponibles, le parquet a ordonné la saisie du corps ainsi que du véhicule impliqué dans l'accident.

Bien que plusieurs caméras aient apparemment été installées le long du parcours, l'accident proprement dit n'aurait pas été filmé, d'après les informations dont on dispose à ce jour.

On ignore par ailleurs si toutes les autorisations nécessaires au tournage avaient été obtenues. Le maire de Gignese a déclaré à l'agence de presse italienne ANSA que sa commune n'avait reçu aucune demande concernant ce tournage et n'en savait rien.

Que disent ses proches ?

La chaîne autrichienne ATV a confirmé le décès de Machinek et a présenté ses condoléances à ses proches. La chaîne a notamment souhaité beaucoup de courage à sa compagne, Maria Maksimovic.

Maksimovic a fait ses adieux sur Instagram avec des mots émouvants. Machinek serait décédé en faisant ce qu'il aimait plus que tout au monde : conduire. «Cela me brise le cœur que ce soit justement ce qu’il aimait tant qui ait marqué le moment où j’ai dû lui dire adieu», a-t-elle écrit.