Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit ont annoncé leur rupture après dix ans de vie commune. L'information a été communiquée très officiellement à l'Agence France-Presse. L'actrice et chanteuse et le romancier et réalisateur ont cependant tenu à préciser par l'intermédiaire de leur manager que la séparation était prise en « commun accord».

Le manager a ajouté que l'ex-couple, marié depuis huit ans, continue à se porter «affection» et «respect».

Leur histoire d'amour avait débuté à l'initiative du réalisateur qui souhaitait faire tourner la comédienne de Noce blanche dans l'adaptation de son roman, Chien. Et leur relation amoureuse s'est accompagnée d'une relation professionnelle fructueuse, entre rôles au cinéma et au théâtre pour Vanessa Paradis, sous la direction de son mari.

La chanteuse et comédienne avait cependant tenu à préciser que, dans le cadre du travail, leur relation sentimentale s'effaçait pour laisser place à une relation professionnelle.

Mariage

«Il est mon metteur en scène et je suis encore plus à son écoute que dans la vie. Sa parole, dans ces cas-là, est quasi-divine», avait-elle expliqué en 2024 dans un entretien avec Marie Claire.

Alors que les relations amoureuses de Vanessa Paradis avec des artistes tels que Florent Pagny, Lenny Kravitz ou encore Johnny Depp, qui est le père de ses deux enfants, Lily-Rose et Jack, sont connues, la star ne s'est mariée qu'une seule fois: avec Samuel Benchetrit, en juin 2018.

Samuel Benchetrit a été marié à Marie Trintignant de 1998 à 2003. Ils ont eu un fils ensemble, Jules Benchetrit. Il est également le père d'une fille, Saül, née en 2007 de sa relation avec la comédienne Anne Mouglalis.