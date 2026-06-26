Quand l'influenceuse Edda Pilz a voulu monter dans son avion, elle s'est fait refuser l'embarquement à cause de sa tenue. Une employée a jugé ses vêtements trop provocants. Quelles sont les règles en vigueur chez des compagnies aériennes comme Edelweiss, Chair, Helvetic et Swiss ?

Au départ, l'influenceuse n'a pas été autorisée à monter dans l'avion à cause de sa tenue. Elle s'est exprimée sur cet incident sur Instagram.

Quelles règles en Suisse ? Une influenceuse trop légèrement vêtue pour... prendre l'avion !

L'influenceuse allemande Edda Pilz voulait prendre son vol pour Majorque en toute tranquillité, mais elle a été arrêtée à la porte d'embarquement lors du contrôle des billets, comme elle l'explique dans une vidéo Instagram.

La raison: une employée au comptoir de Lufthansa lui aurait dit que sa tenue était trop dénudée. Si elle voulait prendre l'avion, elle devait changer de tenue. La jeune femme de 25 ans portait un short de sport et une brassière de sport, ce qui n'a rien d'inhabituel pour elle quand il fait environ 30 degrés.

Elle a alors enfilé une veste de sport grise, mais ça n'a apparemment pas suffi. On lui a demandé de fermer sa veste, raconte-t-elle.

L'influenceuse s'est montrée particulièrement agacée par une autre remarque de l'employée : « Elle a même ajouté que c'était à cause de moi que tout le vol allait être retardé ! »

Tenue «adaptée» exigée

Lufthansa s'est déjà exprimée sur cet incident auprès de plusieurs médias. D'après la compagnie, les signalements de problèmes éventuels dans les relations avec les passagers sont pris très au sérieux. Les incidents de ce type font l'objet d'une enquête interne.

En principe, la règle suivante s'applique chez Lufthansa : « Lufthansa attend de tous ses passagers qu'ils portent une tenue adaptée au caractère d'un voyage en public et qui ne porte pas atteinte au bien-être des autres passagers, issus de pays très divers. »

Cette consigne fait partie des conditions de transport. Les décisions sont prises par les employés « avec discernement et dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation ».

Mais comment les autres compagnies aériennes gèrent-elles la question de la tenue à bord ? blue News a interrogé quatre compagnies aériennes :

Ce qu'en dit Edelweiss

« Edelweiss n’a pas de code vestimentaire spécifique pour les passagers », répond la compagnie aérienne à la demande de blue News.

« En principe, on attend toutefois que la tenue soit adaptée au caractère d’un voyage en public et qu’elle soit respectueuse et appropriée envers les autres passagers ainsi que le personnel », précise-t-elle. Ça s’applique aussi quelle que soit la classe de voyage réservée.

Il n’y a pas non plus de liste de vêtements expressément interdits. « C’est au cas par cas qu’on évalue si une tenue est appropriée », précise-t-on. Le personnel tiendrait compte de la situation et ferait preuve de bon sens.

La compagnie aérienne n’a connaissance d’aucun cas où des passagers n’auraient pas été transportés ou auraient dû se changer à cause de leur tenue.

Pas de règle spécifique non plus chez Chair

La situation est similaire chez Chair Airlines. « Chair Airlines n’a pas de règles vestimentaires spécifiques interdisant de manière générale certains vêtements », précise la compagnie aérienne à la demande de blue News.

En principe, on attend des passagers « une tenue moderne et appropriée, qui tienne compte du fait qu’on voyage tous ensemble à bord », précise-t-elle. Vu les températures élevées en ce moment, on comprend que les passagers portent des vêtements plus légers et estivaux.

Il n’y a pas d’interdiction générale concernant certains vêtements ou styles vestimentaires. C’est toujours la situation concrète à bord qui est déterminante, et tous les passagers doivent se sentir à l’aise. « Si, dans un cas particulier, d’autres passagers se sentent mal à l’aise ou s’il y a besoin de clarifications, on s’en remet à l’appréciation de notre équipage sur place », précise la compagnie.

Chair se montre également prudente quant aux conséquences éventuelles : « Un refus d’embarquement uniquement en raison de la tenue vestimentaire n’était pas une procédure standard chez Chair Airlines, mais pouvait tout au plus être envisagé dans un cas particulier très spécifique. » La priorité est toujours « une solution appropriée et proportionnée, trouvée en discutant directement avec le passager concerné ».

«Tous styles autorisés» chez Swiss

Chez Swiss aussi, il n’y a pas de règles vestimentaires explicites pour les passagers. Les passagers doivent se sentir à l’aise à bord. « En matière de tenue et de comportement, on fait confiance au bon sens de nos passagers et on en tire des expériences toujours positives », répond-on à la demande de blue News.

Selon Swiss, il est « très rare » qu’une personne se voie refuser l’embarquement. Il n’y a pas non plus de différence entre la classe économique, la classe affaires et la première classe.

En principe, tous les vêtements et tous les styles sont autorisés. « Dans de très rares cas exceptionnels – par exemple en cas de vêtements choquants ou peu hygiéniques –, notre personnel de cabine chercherait à discuter avec la personne concernée afin de garantir le confort et le bien-être de tous à bord », précise Swiss.

« Dans un tel cas, on demanderait poliment à la personne concernée de se couvrir ; ça peut aussi être une couverture. On ne tient toutefois pas de statistiques à ce sujet », précise-t-elle.

Helvetic Airways: responsabilité individuelle

Comme les autres compagnies aériennes, Helvetic Airways n’a pas non plus de code vestimentaire officiel pour les passagers. « En principe, aucun passager n’est refusé à bord en raison de sa tenue vestimentaire », précise la compagnie aérienne à la demande de blue News.

On mise plutôt sur la responsabilité individuelle : « On fait confiance au bon sens de nos passagers pour s’habiller de manière appropriée pour un vol, notamment en tenant compte des coutumes du pays de destination », explique la compagnie aérienne.