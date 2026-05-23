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Automobilisme Russell s'élancera en pole position de la course sprint

ATS

23.5.2026 - 06:16

Russell partira en pole dans le course sprint à Montréal
Russell partira en pole dans le course sprint à Montréal
ATS

George Russell (Mercedes) s'élancera samedi en pole position de la course sprint du Grand Prix de F1 du Canada.

Keystone-SDA

23.05.2026, 06:16

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.

Russell a devancé son coéquipier Kimi Antonelli, actuel leader du classement des pilotes après ses trois succès consécutifs en Grand Prix (Chine, Japon et Miami). Il accuse 20 points de retard sur l'Italien au championnat du monde.

«C'est évidemment une super sensation après (un GP de) Miami difficile, mais je n'ai jamais douté de moi. C'est un circuit fantastique», a déclaré le Britannique de 28 ans, vainqueur à Montréal en 2025.

Les deux monoplaces de l'écurie du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et de l'Australien Oscar Piastri, partiront de la 2e ligne. Et les Ferrari du septuple champion du monde Lewis Hamilton et de son coéquipier monégasque Charles Leclerc se placent aux 5e et 6e rangs.

La hiérarchie entre les «quatre grandes» écuries est respectée puisque le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen et le jeune Français Isack Hadjar, en Red Bull, s'élanceront samedi de la 4e ligne pour cette course sprint de 23 tours.

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