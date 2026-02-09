Cette semaine, nous tirons au sort des appareils de coiffure d'une valeur pouvant aller jusqu'à 259 CHF chacun.
Photo : Dreame | blue News
blue News fête ses 30 ans – et nous célébrons cet anniversaire avec toi ! Jusqu'au début du mois d'octobre, un nouveau jeu-concours t'attend chaque semaine, avec à la clé de superbes produits Dreame. Au total, nous mettons en jeu des lots d'une valeur de plus de 40'000 CHF.
Le Dreame Pocket Pro est un sèche-cheveux haut de gamme ultraléger et pliable qui, grâce à son puissant moteur de 110 000 tr/min et à ses embouts de coiffage polyvalents, permet un séchage rapide et des coiffures de qualité professionnelle. Avec un poids de seulement 300 grammes, un format de voyage compact et un contrôle intelligent de la température, il allie puissance, protection des cheveux et flexibilité maximale – idéal pour se coiffer à la maison comme en déplacement.
Le Dreame AirStyle Pro est un appareil de coiffure polyvalent 7-en-1 qui permet de sécher, boucler, lisser et donner du volume, le tout dans un seul instrument. Grâce à son moteur puissant à grande vitesse, à son contrôle intelligent de la température et à ses sept embouts magnétiques, il permet de réaliser des coiffures professionnelles depuis chez soi, tout en limitant l'exposition à la chaleur.
La date limite de participation à ce concours est fixée au 16 août 2026, à 23 h 59.
Le gagnant ou la gagnante sera informé(e) personnellement.
La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Peuvent participer les personnes physiques âgées d'au moins 18 ans et domiciliées en Suisse.
Sont exclus de la participation au concours les collaborateurs du groupe Swisscom, de blue Entertainment SA, d'Entertainment Programm SA, les revendeurs agréés et agents de blue, ainsi que tous les partenaires mandatés dans le cadre du concours.
blue Entertainment SA se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans avoir à en indiquer les raisons. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et marketing par blue Entertainment SA et par notre partenaire du concours, Dreame.
blue Entertainment SA et Dreame s'engagent à traiter avec soin les données collectées dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Les lots ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces.
Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser.
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