blue News fête ses 30 ans – et nous célébrons cet anniversaire avec toi ! Jusqu'au début du mois d'octobre, un nouveau jeu-concours t'attend chaque semaine, avec à la clé de superbes produits Dreame. Au total, nous mettons en jeu des lots d'une valeur de plus de 40'000 CHF.

Cette semaine, nous tirons au sort des appareils de coiffure d'une valeur pouvant aller jusqu'à 259 CHF chacun.

Prix de la semaine

Cinq sèche-cheveux Dreame Pocket Pro d'une valeur de 149 CHF chacun

Le Dreame Pocket Pro est un sèche-cheveux haut de gamme ultraléger et pliable qui, grâce à son puissant moteur de 110 000 tr/min et à ses embouts de coiffage polyvalents, permet un séchage rapide et des coiffures de qualité professionnelle. Avec un poids de seulement 300 grammes, un format de voyage compact et un contrôle intelligent de la température, il allie puissance, protection des cheveux et flexibilité maximale – idéal pour se coiffer à la maison comme en déplacement.

Cinq appareils de coiffure polyvalents Dreame AirStyle Pro d'une valeur de 259 CHF chacun

Le Dreame AirStyle Pro est un appareil de coiffure polyvalent 7-en-1 qui permet de sécher, boucler, lisser et donner du volume, le tout dans un seul instrument. Grâce à son moteur puissant à grande vitesse, à son contrôle intelligent de la température et à ses sept embouts magnétiques, il permet de réaliser des coiffures professionnelles depuis chez soi, tout en limitant l'exposition à la chaleur.

Participez dès maintenant

Civilité* – Aucun – Monsieur Madame Aucune indication Prénom* Nom* Rue/No* NPA* Lieu* Adresse e-mail* Téléphone portable* Date de naissance* Choisir une variante* Dreame Pocket Pro Sèche-cheveux Dreame AirStyle Pro Multi-Styler Aucune préférence Veuillez choisir une variante. En envoyant le formulaire, tu acceptes les conditions de participation.



Date limite de participation

La date limite de participation à ce concours est fixée au 16 août 2026, à 23 h 59.

Conditions de participation

Le gagnant ou la gagnante sera informé(e) personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Peuvent participer les personnes physiques âgées d'au moins 18 ans et domiciliées en Suisse.

Sont exclus de la participation au concours les collaborateurs du groupe Swisscom, de blue Entertainment SA, d'Entertainment Programm SA, les revendeurs agréés et agents de blue, ainsi que tous les partenaires mandatés dans le cadre du concours.

blue Entertainment SA se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans avoir à en indiquer les raisons. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et marketing par blue Entertainment SA et par notre partenaire du concours, Dreame.

blue Entertainment SA et Dreame s'engagent à traiter avec soin les données collectées dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Les lots ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces.