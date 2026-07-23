blue News fête ses 30 ans – et nous célébrons cet anniversaire avec toi ! Jusqu'au début du mois d'octobre, un nouveau jeu-concours t'attend chaque semaine, avec à la clé de superbes produits Dreame. Au total, nous mettons en jeu des lots d'une valeur totale de plus de 40'000 CHF.

Prix de la semaine

Cinq purificateurs d'air Dreame PM10 d'une valeur unitaire de 699 CHF

Le purificateur d'air Dreame PM10 garantit un air pur dans votre intérieur grâce à un système de filtration puissant à 4 niveaux et à des capteurs intelligents. Grâce à la mesure automatique de la qualité de l'air, au contrôle ciblé du flux d'air et au mode « animaux de compagnie » très pratique, il élimine efficacement la poussière, les allergènes, les odeurs et autres polluants, pour un climat intérieur parfaitement frais.

Participez dès maintenant

Civilité* – Aucun – Monsieur Madame Aucune indication Prénom* Nom* Rue/No* NPA* Lieu* Adresse e-mail* Téléphone portable* Date de naissance* En envoyant le formulaire, tu acceptes les conditions de participation.



Date limite de participation

La date limite de participation à ce concours est fixée au 2 août 2026, à 23 h 59.

Conditions de participation

Le gagnant ou la gagnante sera informé(e) personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Peuvent participer les personnes physiques âgées d'au moins 18 ans et domiciliées en Suisse.

Sont exclus de la participation au concours les collaborateurs du groupe Swisscom, de blue Entertainment AG, d'Entertainment Programm AG, les revendeurs agréés et agents de blue, ainsi que tous les partenaires mandatés dans le cadre du concours.

blue Entertainment AG se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans avoir à en indiquer les raisons. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et marketing par blue Entertainment AG et par notre partenaire du concours, Dreame.

blue Entertainment AG et Dreame s'engagent à traiter avec soin les données collectées dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Les lots ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces.