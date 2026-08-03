blue News fête ses 30 ans – et nous célébrons cet anniversaire avec toi ! Jusqu'au début du mois d'octobre, un nouveau jeu-concours t'attend chaque semaine, avec à la clé de superbes produits Dreame. Au total, nous mettons en jeu des lots d'une valeur de plus de 40'000 CHF.

Cette semaine, nous tirons au sort cinq aspirateurs robot Dreame L10s Ultra Gen 3 Set d'une valeur de 429 CHF chacun.

Prix de la semaine

Cinq kits de robots aspirateurs Dreame L10s Ultra Gen 3 d'une valeur unitaire de 429 CHF chacun

Le kit Dreame L10s Ultra Gen 3 est un robot aspirateur et laveur puissant offrant une puissance d'aspiration pouvant atteindre 25 000 Pa, une navigation intelligente et une station multifonction qui vide automatiquement le bac à poussière et nettoie les serpillières. Grâce à sa brosse latérale extensible et à sa serpillière, il atteint tous les coins et recoins de manière fiable, pour un nettoyage des sols quasi entièrement automatique et en profondeur.

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Participez dès maintenant

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Date limite de participation

La date limite de participation à ce concours est fixée au 9 août 2026, à 23 h 59.

Conditions de participation

Le gagnant ou la gagnante sera informé(e) personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Peuvent participer les personnes physiques âgées d'au moins 18 ans et domiciliées en Suisse.

Sont exclus de la participation au concours les collaborateurs du groupe Swisscom, de blue Entertainment SA, d'Entertainment Programm SA, les revendeurs agréés et agents de blue, ainsi que tous les partenaires mandatés dans le cadre du concours.

blue Entertainment SA se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans avoir à en indiquer les raisons. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et marketing par blue Entertainment SA et par notre partenaire du concours, Dreame.

blue Entertainment SA et Dreame s'engagent à traiter avec soin les données collectées dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Les lots ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces.