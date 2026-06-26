Un client de Ricardo aurait acheté une voiture neuve en «achat immédiat», alors qu'il n'en avait pas du tout l'intention. Le concessionnaire fait des histoires et réclame des frais d'annulation.

Arnaque ou erreur ? Un client de Ricardo achète une voiture à 40'000 francs contre son gré

Coup de choc sur son portable : un client de Ricardo n'en croit pas ses yeux quand la plateforme lui annonce qu'il vient d'acheter une voiture neuve via l'option « Achat immédiat » – pour un montant de 40 000 francs.

Mais selon ses propres dires, cet homme de Saint-Gall n'était pas à la recherche d'une nouvelle voiture et n'avait pas du tout cliqué sur le bouton « Achat immédiat ».

Il ne s'agit probablement pas d'une arnaque, comme l'a expliqué cet homme au magazine des consommateurs de la SRF « Espresso ». Il a choisi un mot de passe fort et a aussi activé l'authentification à deux facteurs.

Le client de Ricardo pense plutôt avoir appuyé par inadvertance avec son pouce sur le bouton «Acheter tout de suite» alors qu'il voulait fermer rapidement ses applications et ouvrir son agenda.

1 000 francs de frais d’annulation

Après cet achat présumé, l’homme a tout de suite contacté le revendeur Ricardo de Schwyz. Celui-ci s’est déclaré prêt à annuler le contrat – moyennant des « frais forfaitaires » de 1 000 francs. Dans son e-mail, le revendeur précise d’ailleurs : « On voit ça tous les jours. »

La victime trouve ces frais bien trop élevés et fait appel à son assurance de protection juridique. Celle-ci lui recommande finalement de payer les frais et lui rembourse 600 francs.

Mais le Saint-Gallois reste indigné : « Le concessionnaire s’en sort gagnant et il recommencera comme ça à coup sûr. » Le magazine « Espresso » rapporte, en se référant à l’annonce, que ces frais n’avaient pas été mentionnés.

Un concessionnaire automobile retire ses annonces

On ne sait pas exactement comment la vente a finalement abouti. Le concessionnaire lui-même ne veut pas aider à éclaircir l’affaire et ne répond pas aux demandes du magazine de consommateurs.

Ricardo propose quant à lui de se saisir de l’affaire. Mais la procuration nécessaire du concessionnaire ne parvient pas non plus – à la place, celui-ci supprime presque toutes ses annonces de la plateforme.

Y a-t-il un problème avec le bouton « Acheter tout de suite » ? En tout cas, dans son e-mail au client, le concessionnaire a, on le rappelle, indiqué que ce genre de cas arrivait « tous les jours ».

Chez Ricardo, on ne comprend toutefois pas cette affirmation. « On nous signale très rarement des achats accidentels », explique la porte-parole Mojca Fuks, qui souligne qu’une deuxième confirmation est nécessaire pour finaliser l’achat.

Sur la plateforme en ligne, la règle est la suivante : si l’enchère la plus élevée est placée sur un article ou si celui-ci est acheté immédiatement, le contrat est conclu.

Mojca Fuks recommande, en cas d’achat par erreur, de contacter immédiatement le concessionnaire ; dans la « grande majorité des cas », une solution peut être trouvée. Des frais d’annulation élevés, comme dans le cas du client de Ricardo à Saint-Gall, sont par contre plutôt rares.