Le Français François D'Haene, multiple vainqueur de certains des plus grands trails du monde, a battu jeudi le record de vitesse du GR20, circuit de randonnée qui traverse la Corse du Nord au Sud, en devenant le premier à le terminer en moins de 30 heures.

«10 ans après, on l'a fait !» 29h46 : l'utra-traileur François D'Haene pulvérise le record du GR20 !

A 40 ans, D'Haene a mis 29 heures et 46 minutes pour relier Calenzana, dans le nord de la Corse, à Conca, au sud-est de l'île, sur un itinéraire réputé très technique de 160 km et quelque 12'000 m de dénivelé positif.

Parti mercredi à l'aube et arrivé dans la matinée jeudi, D'Haene a été en permanence accompagné de pacers qui se sont relayés sur les différents tronçons du parcours.

D'Haene, quadruple vainqueur de l'UTMB (2012, 2014, 2017, 2021), récupère ainsi le record de vitesse de ce GR, qu'il avait déjà détenu plusieurs années à partir de 2016 (31 h 06 min) avant d'en être dépossédé en 2021 par le local Lambert Santelli (30 h 25 min).

«10 ans après, on l'a fait !», a-t-il écrit sur Instagram après la course, tandis que les plus grands noms du trail l'ont largement félicité.

Ce record pourrait toutefois ne tenir que quelques mois: le Savoyard Aurélien Dunand-Pallaz, vainqueur du Grand Raid de la Réunion en 2023, avait déjà annoncé vouloir s'y attaquer en septembre. «Santelli avait mis la barre haute, ‹le GRAND› l'a repoussée un peu plus. RDV en septembre !», a-t-il réagi.