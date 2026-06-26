Malgré des contretemps liés à des blessures, la perchiste Angelica Moser est sur la bonne voie. Dimanche, elle compte bien le prouver lors du meeting de la Ligue de diamant de Paris.

Le saut à la perche est une discipline complexe. Les perches, à elles seules, constituent déjà une science à part entière. C'est pourquoi Angelica Moser a généralement besoin d'un peu de temps pour trouver ses marques en début de saison.

Mais cette fois-ci, dès sa deuxième compétition en plein air de l'année – où elle a décroché la 3e place début juin lors du meeting de la Diamond League à Rome -, elle a franchi la barre des 4m80. La Zurichoise de 28 ans n'a obtenu un meilleur résultat qu'une seule fois, lorsqu'elle a établi son record de Suisse mi-juillet 2024 en sautant 4m88 à Monaco.

Cette forme déjà excellente est d'autant plus étonnante qu'Angelica Moser n'a pas bénéficié d'une préparation optimale. Mi-décembre, elle a souffert d'une inflammation du fascia plantaire à un pied, puis en février, elle s'est fait une élongation aux ischio-jambiers. «La saison en salle a été extrêmement compliquée», se souvient-elle lors d'un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS.

Par la suite, elle a encore ressenti des douleurs de temps à autre, «car mon corps n'était plus habitué à suivre un entraînement complet. Il m'a fallu un certain temps pour retrouver mon rythme habituel.» Elle peut toutefois encore tirer parti de la phase de préparation de l'automne, car tout s'est déroulé comme prévu durant cette phase très importante de la préparation.

Le passé inspire confiance

Malgré une saison en salle difficile, Angelica Moser a brillé lors de la compétition la plus importante et a décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde de Torun – comme l'année précédente à Nankin où elle avait concouru avec deux ligaments déchirés au pied gauche. Comment y parvient-elle? «Je ne sais pas non plus», répond-elle.

Angelica Moser peut certainement tirer profit des expériences acquises lors de grands événements: «Souvent, ça s'est bien passé dans ces grandes compétitions. Ça me donne confiance en moi, même lorsque je ne suis pas en pleine forme.»

Le fait d'avoir déjà surmonté de nombreuses blessures et de savoir comment les gérer l'aide-t-elle également sur le plan mental? «Oui et non. D'un côté, on a acquis de l'expérience et le corps sait comment fonctionne le saut à la perche. D'un autre côté, chaque blessure vous affecte émotionnellement, d'autant plus lorsqu'elles s'enchaînent. C'est extrêmement épuisant mentalement de devoir sans cesse tester ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, sans savoir si cela suffira pour les compétitions ou non.»

Après Rome, Angelica Moser a encore participé dimanche dernier à un meeting à Düsseldorf. Lors de cette victoire, elle a dû se contenter de 4m50. Certes, elle était un peu agacée par cette hauteur après coup, mais «tout à coup, toutes les perches étaient trop souples. C'est un très bon signe, ça veut dire que je suis en super forme.»

Tout est axé sur les Européens

Quoi qu'il en soit, ce début de saison, qui l'a agréablement surprise, constitue une bonne base sur laquelle s'appuyer. En ce qui concerne sa vitesse d'élan, elle est déjà «assez rapide» pour cette période, mais «avec quelques séances d'entraînement, je peux encore progresser à ce niveau, afin de faire un pas de plus vers le point culminant de la saison. C'est l'objectif des prochaines semaines», explique l'athlète du LC Zurich, entraînée par Adrian Rothenbühler, qui est en réalité spécialisé dans le sprint.

Dans quelle mesure est-il réaliste pour elle de franchir la barre des 4m90 cette année? «C'est très difficile à dire; pour établir un record personnel, tout doit s'aligner. A Rome, mon saut n'était pas parfait sur le plan technique», explique-t-elle. La préparation est axée sur les Championnats d'Europe qui se dérouleront du 10 au 16 août à Birmingham. Angelica Moser y participera en tant que tenante du titre et visera à nouveau l'or. Tout est subordonné à cet objectif, c'est pourquoi elle n'a jusqu'à présent jamais abordé une compétition en étant pleinement reposée.

La semaine dernière, la Zurichoise a encore travaillé dur. La vague de chaleur actuelle ne la gêne guère, notamment parce qu'à Macolin, elle a la possibilité de s'entraîner en salle. De plus, elle voit dans ces températures élevées un aspect positif, car cela lui permet d'être prête pour des compétitions se déroulant dans des conditions similaires. Pour le meeting de Paris qui se tiendra dimanche à Paris, les prévisions météorologiques annoncent 38 degrés.