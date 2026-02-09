Angelica Moser a pris son envol pour aller défendre son titre européen à la perche. La Zurichoise s'est qualifiée aisément pour la finale de jeudi en franchissant 4m50 à Birmingham.

«Tout est en place, je ne ressens plus de douleur et suis prête», a dit la championne d'Europe 2024, à nouveau au sommet de sa forme après avoir connu une grosse frayeur (ligaments touchés) fin juin au meeting de Paris.

Elle avait remporté ce concours avec 4m77, mais en s'attaquant à la hauteur supérieure de 4m90 avec une perche très dure, elle avait été surprise par le vent changeant et était retombée tout au bord du matelas. Dans sa chute, elle s'est fait mal au pied droit et a dû suivre ensuite une thérapie intensive. Avec succès visiblement.

Moser passe 4m50 au premier essai

Elle a franchi mardi 4m50 au premier essai. Six autres spécialistes ont aussi passé cette barre, mais pas la Slovène Tina Sutej, qui aurait pu être une des grandes rivales de Moser en finale.

Egalement double championne d'Europe en salle, Angelica Moser, presque toujours au top dans les grands rendez-vous, sera une des grandes favorites de la finale. La Bâloise Lea Bachmann a échoué de peu à 4m40 et a été éliminée avec 4m25.

Alors que les perchistes finissaient leurs qualifications, Lionel Spitz échouait aux portes de la finale du 400 m. Les 45''34 du Zurichois, son meilleur temps de la saison, n'ont juste pas suffi.