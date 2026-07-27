En quête d'un doublé 100m-200m après sa victoire éclatante (9.79, meilleure performance de l'année) sur la ligne droite vendredi, Lyles a coupé son effort dimanche à la mi-course, expliquant avoir ressenti une douleur dans la cuisse droite.

GOLDEN MOMENT FOR GARRETT KAALUND 👏 Noah Lyles pulls up on the curve and Garrett Kaalund POWERS through for the 200m national title! pic.twitter.com/rVcyT74vTk

Athlétisme Après avoir claqué son meilleur temps sur 100 m, Lyles s'est-il claqué sur 200 m ?

«Ce n'est qu'une crampe. J'ai des électrolytes (minéraux essentiels pour réguler l'hydratation et les contractions musculaires, ndlr), je vais les avaler et me reposer», a assuré le sprinteur.

«Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison de continuer à pousser et j'ai décidé de couper», a-t-il ajouté au sujet de sa sensation durant la course.

Kaalund s'est imposé en 20 sec 04/100es devant Brandon Hicklin et Maximilian Thomas crédités tous les deux d'un chrono de 20.29.

Chez les femmes, Melissa Jefferson-Wooden, triple médaillée d'or aux Mondiaux en septembre dernier, a remporté le 200m en 21.69, à un petit centième de son record personnel. En tête à l'entrée de la ligne droite, elle a devancé sur la ligne Cambrea Sturgis (22.22) et Camryn Dickson (22.58).

Jefferson-Wooden ne s'est pas alignée sur le 100m, remporté par Sha'Carri Richardson.

En cette année sans grand rendez-vous mondial ou sélections olympiques, certains des grands noms de l'athlétisme américain ont fait l'impasse sur les championnats nationaux. Mais quelques belles performances ont néanmoins été réussies.

En longueur, la championne olympique et du monde en titre Tara Davis-Woodhall a remporté son 19e concours d'affilée avec un bond à 7,16m à son sixième et dernier essai.

Sur 110m haies, le champion du monde Cordell Tinch a remporté son premier titre national en s'imposant de quatre millièmes de seconde devant Bradley Franklin.

La sensation Cooper Lutkenhaus, 17 ans, champion du monde du 800m en salle et vainqueur de deux étapes de la Ligue de diamant cette année, est devenu pour la première fois champion des Etats-Unis en plein air après avoir bouclé les deux tours de piste en 1 min 43 sec 48/100es.

Champion US en salle, il a produit son effort à 200m de l'arrivée pour devancer largement Wes Ferguson, deuxième en 1:44.55.