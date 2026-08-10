La lauréate du Tour de France Femmes, Demi Vollering, a affirmé dimanche qu'elle voulait gagner de façon «honnête» et «pas sur un fait de course», en réponse à sa rivale Kasia Niewiadoma qui avait reproché samedi un manque de fair-play de la part de sa coéquipière Célia Géry.

Demi Vollering (au centre) est allée s'expliquer avec Kasia Niewiadoma (à gauche) après ces reproches de samedi.

Tour de France Femmes Après les gamineries, les explications : «Ce serait bien qu'elle s'excuse»

«Je pense à l'équipe, à tous les gens qui ont rendu cette victoire possible et à Célia (Géry) qui a passé une mauvaise nuit», a déclaré la Néerlandaise de la formation FDJ United-Suez sa descente de vélo. «Je voulais montrer que l'équipe gagne avec humilité, honnêteté et de manière correcte», a poursuivi la double gagnante du Tour, également victorieuse de la dernière étape sur la Promenade des Anglais à Nice.

Samedi, la Polonaise Kasia Niewiadoma, alors maillot jaune avant la victoire d'étape de Vollering, avait reproché à Célia Géry «de (l') avoir bloquée contre les barrières» dans le final. «Si les FDJ veulent rivaliser, elles doivent le faire de manière loyale. J'ai trouvé ça tellement gamin, et honnêtement, j'ai perdu tout respect pour elles à cause de ça», avait tonné la lauréate du Tour 2024.

Cette polémique avait alors embrasé les réseaux sociaux. «Célia est complètement démolie sur les réseaux et reçoit des menaces de mort. Je trouve ça vraiment dommage», a regretté son directeur sportif Lars Boom au micro de la TV belge Sporza dimanche matin.

«On s'est juste dit des trucs de filles»

Vollering a tenu à défendre son équipière, championne de France. Dimanche, en début d'étape, la maillot jaune est allée s'expliquer avec Niewiadoma.

«Je lui ai dit que Célia ne l'a probablement pas vue au moment où elle s'est écartée. Mais j'ai surtout dit à Kasia que je regrettais les propos qu'elle a tenus à chaud. Car on vit dans un monde bizarre (avec les réseaux). Et Célia est jeune (20 ans), il faut la protéger», a expliqué la Néerlandaise. «J'ai aussi dit que ce serait bien qu'elle s'excuse auprès de Célia», a-t-elle ajouté.

Interrogée en conférence de presse sur cette discussion en pleine course, Niewiadoma a d'abord esquivé, plaisantant en disant «avec Demi, on s'est juste dit des trucs de filles». Avant de reprendre plus sérieusement: «Avec Demi, ça fait des années qu'on est en compétition ensemble et on le sera encore pour les prochaines années. Et aucune de nous ne veut jamais avoir le moindre différend».