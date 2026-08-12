Audrey Werro a connu une évolution remarquable. Elle fait actuellement partie des meilleures athlètes du monde et ambitionne de franchir une nouvelle étape sur 800 m lors des Européens de Birmingham.

Lors des séries, Audrey Werro n'a sorti que brièvement ses griffes après avoir franchi la ligne d’arrivée. Comme prévu, elle a parfaitement maîtrisé sa course, s’imposant en 1'57''83 et donnant l’impression de participer à un simple entraînement. Elle l’a confirmé ensuite au micro de SRF: «J’avais encore beaucoup d’énergie dans les jambes. C’était une journée facile.»

La célébration de la lionne après chaque victoire est devenue la marque de fabrique de la Fribourgeoise. Elle symbolise parfaitement son parcours, celui d’une athlète timide devenue une jeune femme de 22 ans débordante de confiance, qui affirme elle-même ne pas avoir de limites et vouloir simplement prendre du plaisir.

Ceci étant, le potentiel de l'athlète de Belfaux s’était manifesté très tôt. A seulement 18 ans, elle était passée pour la première fois sous la barre des deux minutes, en 1'59''53, lors des Mondiaux juniors 2022 à Cali, où elle avait remporté l'argent. L’année précédente, à Tallinn, elle était devenue championne d’Europe juniors du 800 m.

Mais chez les élites, elle a dû patienter avant de décrocher son premier podium lors d’un grand championnat international. Avant ça, elle a dû surmonter plusieurs déceptions. Lors de ses trois premiers grands rendez-vous en plein air – les Européens 2022, les Mondiaux 2023 et les JO 2024 – elle n’avait pas réussi à se qualifier pour les demi-finales.

Aux Championnats d’Europe en salle 2023 à Istanbul, elle avait terminé 5e, à seulement six centièmes de la médaille. Deux ans plus tard, lors de la même compétition à Apeldoorn, elle avait chuté dans le dernier tour de la finale alors qu’elle faisait partie des favorites. Peu après, aux Mondiaux en salle de Nankin (4e), il ne lui avait manqué qu’un centième pour monter sur le podium. Et aux derniers Mondiaux de Tokyo, elle avait également dû se contenter de la médaille en chocolat.

L’argent comme déclic

Après Tokyo, Werro a beaucoup travaillé sur le plan mental. En mars dernier, elle a enfin décroché cette médaille tant attendue aux Mondiaux en salle de Torun. Elle a remporté l’argent derrière la championne olympique britannique Keely Hodgkinson. Immense soulagement. Elle a d'ailleurs reconnu avoir ressenti de la pression.

Sauf que ce succès semble avoir libéré Werro. En plein air, elle a franchi un nouveau cap: cette année, elle est non seulement invaincue, mais a également battu Hodgkinson à Stockholm. Elle a aussi couru deux fois sous les 1'54, en réalisant respectivement 1'53''98 et 1'53''80. Avant elle, seules deux femmes avaient réussi cet exploit: la Tchèque Jarmila Kratochvílová, en 1'53''28 en 1983, et la Russe Nadiya Olizarenko, en 1'53''43 en 1980, à une époque où le dopage d'état dans le bloc de l'Est était monnaie courante.

Le record du monde de Kratochvílová semblait longtemps hors de portée. Maintenant on se dit que Werro pourrait le battre un jour. Elle-même pense en être capable, car la Fribourgeoise de 22 ans est encore loin d’avoir pleinement exploité son potentiel. En 2024, son record personnel n’était encore que de 1'57''76.

Il n'y a pas que son jeune âge qui joue en sa faveur, sa carrière a également été construite avec prudence. Werro est entraînée depuis ses débuts chez les juniors par Christiane Berset Nuoffer, la sœur de l’ancien conseiller fédéral Alain Berset. Cette ancienne enseignante a grandi en même temps que son athlète. L’automne dernier, elle a rejoint Swiss Athletics en tant qu’entraîneure nationale du demi-fond et se consacre désormais entièrement à Werro. Son approche consiste avant tout à répondre aux besoins des athlètes.

C’était d’autant plus important dans le cas de Werro qui était encore aux études jusqu’à l’été dernier et l’obtention de sa maturité. Elle est désormais professionnelle, mais son volume d’entraînement n’a pas augmenté de manière significative. Elle s’entraîne entre dix et douze fois par semaine, sans subir des charges extrêmement lourdes. La récupération est toutaussi importante que l’entraînement pour progresser. Maintenant qu’elle n’a plus cette double charge, elle peut s’y consacrer beaucoup plus intensément.

Objectif médaille

Avant le début des Championnats d’Europe, Werro a été invitée à une conférence de presse internationale, montrant bien qu'elle a changé de statut. Elle apprécie cette reconnaissance, notamment parce qu’elle peut pratiquer son anglais.

Concentrée sur cet objectif, la Fribourgeoise est heureuse que la compétition ait enfin commencé. Elle a avoué que sa préparation des dernières semaines effectuée en altitude avait été très bonne. Sa performance en séries l’a confirmé.

Et dire que son pic de forme est prévu pour ces Européens...ses adversaires doivent trembler en voyant ses deux chronos de folie réalisés plus tôt dans la saison. Mais la Fribourgeoise ne vise pas que l'or ou rien, elle serait heureuse avec n'importe quelle médaille.

La suite de son aventure anglaise aura lieu jeudi en début d'après-midi avec les demi-finales. Avant, on l'espère, la finale agendée vendredi soir.