Bart Lemmen a fait coup double jeudi sur le Tour de Pologne. Le Néerlandais a remporté la quatrième étape entre Zagan et Karpacz et a pris le maillot jaune à l'Italien Jonathan Milan.

A 30 ans, le coureur de la Visma Lease a Bike a signé son premier succès dans une course World Tour. Après trois étapes de plaine, toutes remportées par le sprinteur Jonathan Milan, la route s'est élevée avec au programme deux ascensions de première catégorie en Basse-Silésie (sud-est), le long de la frontière avec la République tchèque.

La pluie a joué les trouble-fête en provoquant une chute à 40 km de l'arrivée, dans laquelle a été pris l'un des favoris, le Portugais Joao Almeida. Le leader de l'équipe UAE est reparti le cuissard déchiré après une neutralisation de plusieurs minutes mais il a fini attardé et n'a pu se mêler à la lutte finale au contraire de Lemmen, qui était lui aussi tombé.

Initialement prévue sur 175 km, l'étape a été raccourcie de 15 km et a fait l'impasse sur l'avant-dernière ascension. Restait donc la montée finale où Bart Lemmen a fait parler sa puissance, devançant d'une courte tête l'Italien Christian Scaroni. Au classement général, Lemmen devance Scaroni de six secondes.