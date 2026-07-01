Deux des trois duos féminins suisses ont connu la victoire pour leur entrée en lice dans le tournoi Elite16 de Gstaad mercredi. Seules Joana Mäder et Leona Kernen se sont inclinées.

Les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré, 3es à Gstaad en 2025, se sont imposées en trois sets face au duo brésilien Thamela/Victoria. Nina Brunner et Tanja Hüberli ont battu les Japonaises Asami Shiba et Reika Murakami en deux manches, alors que Joana Mäder et Leona Kernen ont subi la loi des Américaines Molly Shaw et Toni Rodriguez.

Chez les messieurs, Julian Friedli et Jonathan Jordan ont également perdu leur premier match, en trois sets. Après avoir passé les qualifications, Luc Flückiger et Andrin Kolb se sont quant à eux inclinés en deux sets pour leurs débuts dans un tournoi Elite16.