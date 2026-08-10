Le Russe Ilia Borodin s'est emparé du titre du 400 m quatre nages, lundi aux Championnats d'Europe de natation de Paris, en l'absence de Léon Marchand, forfait sur la distance mais brillant pour le relais français du 4x200 m nage libre.

Européens en grand bassin Borodin profite de l’absence de Marchand et s’offre le titre

Borodin a terminé sa course en 4'08 ''17, devant l'Italien Alberto Razzetti (4'10''40) et le Britannique Max Litchfield (4'11''58). Le Russe de 23 ans, nageant sous bannière neutre, était déjà médaillé de bronze aux Mondiaux de Singapour l'an dernier.

Grand rival de Léon Marchand lorsque les deux nageurs évoluaient en juniors, Borodin aurait sans doute apprécié de se mesurer au champion olympique de la distance, mais le Français a dû renoncer à cette épreuve, gêné par une blessure à un adducteur, handicapante pour la brasse.

Cette blessure n'a toutefois pas empêché le héros des JO-2024 de Paris de réaliser un nouveau coup d'éclat un peu plus tard dans la soirée, en tant que premier partant du relais 4x200m nage libre tricolore.

Portée par son public et son quadruple champion olympique, l'équipe de France a décroché l'argent en 7'02''23, battue par la Grande-Bretagne (7'01''52) mais devant l'Allemagne, en bronze à seulement cinq centièmes (7'02''28).

«C'est ma première médaille européenne, en équipe en plus, c'est cool, je suis content J'avais un peu de stress de partir premier, c'était la première fois pour moi. En plus, je ne savais pas trop où j'en étais en termes de forme, ça m'a rassuré», a dit Marchand.

Les Britanniques ont aussi remporté le 4x200 m nage libre féminin grâce à Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan et Freya Anderson, passant tout près du record d'Europe avec un chrono de 7'45''93.