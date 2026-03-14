Mené au score et en infériorité numérique pendant près d'une heure, le Bayern a accroché samedi le match nul sur la pelouse de Leverkusen (1-1). Un résultat qui permet au Borussia Dortmund de se rapprocher un peu au classement.
Dans une rencontre coincée entre l'aller et le retour de leur 8e de finale de Ligue des champions, Leverkusen (opposé à Arsenal en C1) a ouvert le score dès la 6e minute par Aleix Garcia, avant que Luis Diaz n'égalise à la 69e minute pour le Bayern (opposé à l'Atalanta Bergame en C1).
Deux buts ont été sévèrement refusés aux Munichois, Jonathan Tah et Harry Kane, à chaque fois pour une main.
Les hommes de Vincent Kompany ont évolué à 10 contre 11 à partir de la 42e minute après l'exclusion logique de Nicolas Jackson, puis à 9 contre 11 après l'exclusion en fin de match de Diaz, sanctionné d'un second carton jaune pour une simulation dans la surface.
Dans le temps additionnel, un but a aussi été refusé à Leverkusen et Jonas Hofmann pour une très légère position de hors-jeu.
Dortmund se redonne de l’espoir
A Dortmund, Karim Adeyemi et Luca Reggiani ont permis au BVB de s'imposer (2-0) face à Augsbourg pour relancer un semblant de suspense, même si la marge des Munichois reste importante au moment d'aborder le sprint final de la saison.
Grâce à son succès à domicile, Dortmund revient ainsi à neuf points du leader munichois (58 contre 67), à huit journées de la fin de la saison en Bundesliga.