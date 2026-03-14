  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga 2 rouges et 3 buts refusés : match fou entre Leverkusen et le Bayern

Nicolas Larchevêque

14.3.2026

Mené au score et en infériorité numérique pendant près d'une heure, le Bayern a accroché samedi le match nul sur la pelouse de Leverkusen (1-1). Un résultat qui permet au Borussia Dortmund de se rapprocher un peu au classement.

L’arbitre Christian Dingert a eu du pain sur planche samedi à Leverkusen.
L’arbitre Christian Dingert a eu du pain sur planche samedi à Leverkusen.
IMAGO/osnapix

Agence France-Presse

14.03.2026, 17:47

Dans une rencontre coincée entre l'aller et le retour de leur 8e de finale de Ligue des champions, Leverkusen (opposé à Arsenal en C1) a ouvert le score dès la 6e minute par Aleix Garcia, avant que Luis Diaz n'égalise à la 69e minute pour le Bayern (opposé à l'Atalanta Bergame en C1).

Ligue des champions. Le Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !

Ligue des championsLe Bayern et l’Atlético en mode destruction, le Barça miraculé !

Deux buts ont été sévèrement refusés aux Munichois, Jonathan Tah et Harry Kane, à chaque fois pour une main.

Les hommes de Vincent Kompany ont évolué à 10 contre 11 à partir de la 42e minute après l'exclusion logique de Nicolas Jackson, puis à 9 contre 11 après l'exclusion en fin de match de Diaz, sanctionné d'un second carton jaune pour une simulation dans la surface.

Dans le temps additionnel, un but a aussi été refusé à Leverkusen et Jonas Hofmann pour une très légère position de hors-jeu.

Dortmund se redonne de l’espoir

A Dortmund, Karim Adeyemi et Luca Reggiani ont permis au BVB de s'imposer (2-0) face à Augsbourg pour relancer un semblant de suspense, même si la marge des Munichois reste importante au moment d'aborder le sprint final de la saison.

Grâce à son succès à domicile, Dortmund revient ainsi à neuf points du leader munichois (58 contre 67), à huit journées de la fin de la saison en Bundesliga.

Les plus lus

Le Conseil fédéral rejette deux demandes de survol américaines
Sion se relance à Zurich, Thoune poursuit sa marche triomphale
Un homme perd la vie dans le Rhône après une bagarre
Le pape retourne vivre dans le palais pontifical
Le choc au sommet renvoyé, St-Gall s’amuse dans la neige