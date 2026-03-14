Mené au score et en infériorité numérique pendant près d'une heure, le Bayern a accroché samedi le match nul sur la pelouse de Leverkusen (1-1). Un résultat qui permet au Borussia Dortmund de se rapprocher un peu au classement.

L’arbitre Christian Dingert a eu du pain sur planche samedi à Leverkusen. IMAGO/osnapix

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Dans une rencontre coincée entre l'aller et le retour de leur 8e de finale de Ligue des champions, Leverkusen (opposé à Arsenal en C1) a ouvert le score dès la 6e minute par Aleix Garcia, avant que Luis Diaz n'égalise à la 69e minute pour le Bayern (opposé à l'Atalanta Bergame en C1).

Deux buts ont été sévèrement refusés aux Munichois, Jonathan Tah et Harry Kane, à chaque fois pour une main.

Les hommes de Vincent Kompany ont évolué à 10 contre 11 à partir de la 42e minute après l'exclusion logique de Nicolas Jackson, puis à 9 contre 11 après l'exclusion en fin de match de Diaz, sanctionné d'un second carton jaune pour une simulation dans la surface.

Dans le temps additionnel, un but a aussi été refusé à Leverkusen et Jonas Hofmann pour une très légère position de hors-jeu.

Dortmund se redonne de l’espoir

A Dortmund, Karim Adeyemi et Luca Reggiani ont permis au BVB de s'imposer (2-0) face à Augsbourg pour relancer un semblant de suspense, même si la marge des Munichois reste importante au moment d'aborder le sprint final de la saison.

Grâce à son succès à domicile, Dortmund revient ainsi à neuf points du leader munichois (58 contre 67), à huit journées de la fin de la saison en Bundesliga.