Cedric Itten poursuit son bon début de saison avec le Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. L'avant-centre bâlois a ouvert le score lors de la victoire de son équipe samedi sur le terrain de Paderborn (2-1).
C'est la troisième fois en quatre matches que l'ancien buteur de Young Boys fait trembler les filets depuis son arrivée en Allemagne fin juillet.
En plus d'avoir marqué le 1-0, Itten a également été à l'origine du carton rouge reçu par Tjark Scheller en début de match, forçant Paderborn à évoluer à 10 pendant près de 80 minutes.