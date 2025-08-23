Cedric Itten poursuit son bon début de saison avec le Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. L'avant-centre bâlois a ouvert le score lors de la victoire de son équipe samedi sur le terrain de Paderborn (2-1).

Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), à gauche sur la photo, décisif pour son équipe KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est la troisième fois en quatre matches que l'ancien buteur de Young Boys fait trembler les filets depuis son arrivée en Allemagne fin juillet.

En plus d'avoir marqué le 1-0, Itten a également été à l'origine du carton rouge reçu par Tjark Scheller en début de match, forçant Paderborn à évoluer à 10 pendant près de 80 minutes.