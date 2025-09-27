Le Borussia Dortmund a enchaîné avec une quatrième victoire consécutive en Bundesliga en gagnant 2-0 à Mayence. Cela lui permet de tenir le rythme infernal du Bayern Munich après cinq journées.

Dortmund poursuit sa série en championnat avec une quatrième victoire. AP

Keystone-SDA ATS

Grâce à des buts de Svensson (27e) et Adeyemi (40e), les hommes de Niko Kovac comptent 13 points et restent à deux unités du leader munichois. Pour la quatrième fois consécutive, Gregor Kobel a fêté un blanchissage.

Fabian Rieder a donné un assist pour Augsburg, mais en vain. Le club bavarois a perdu 2-1 à Heidenheim.