Bundesliga 4 sur 4 : Dortmund tient le rythme derrière le Bayern

ATS

27.9.2025 - 17:45

Le Borussia Dortmund a enchaîné avec une quatrième victoire consécutive en Bundesliga en gagnant 2-0 à Mayence. Cela lui permet de tenir le rythme infernal du Bayern Munich après cinq journées.

Dortmund poursuit sa série en championnat avec une quatrième victoire.
Dortmund poursuit sa série en championnat avec une quatrième victoire.
AP

Keystone-SDA

27.09.2025, 17:45

Grâce à des buts de Svensson (27e) et Adeyemi (40e), les hommes de Niko Kovac comptent 13 points et restent à deux unités du leader munichois. Pour la quatrième fois consécutive, Gregor Kobel a fêté un blanchissage.

Fabian Rieder a donné un assist pour Augsburg, mais en vain. Le club bavarois a perdu 2-1 à Heidenheim.

