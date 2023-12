L'attaquant suédois du RB Leipzig Emil Forsberg, qui a passé neuf années dans le club de l'est de l'Allemagne, a annoncé samedi soir son départ pour les New York Red Bulls en MLS, le championnat nord-américain.

Une page se tourne pour Emil Forsberg et le RB Leipzig. KEYSTONE

«J'ai peine à le croire. Marquer pour mon dernier match à domicile avec Leipzig, et gagner avec les gars, ça se ressent bien. Mais tout a une fin», a expliqué Forsberg au micro du diffuseur Sky, après la victoire de son équipe contre Hoffenheim (3-1).

Entré en jeu à la 65e minute, il a inscrit le deuxième but de son équipe seulement cinq minutes plus tard, pour permettre à Leipzig de repasser devant au score.

Arrivé en janvier 2015 au RB Leipzig, fondé six ans plus tôt, il a participé à l'ascension folle du club avec la montée en Bundesliga au terme de la saison 2015-16, la participation à la Ligue des champions dès 2017-18, une demi-finale de C1 lors de l'édition «confinée» de l'été 2020 et deux Coupes d'Allemagne, en 2022 et 2023.

«J'aime ce club, cette ville, ces supporters. J'ai tout connu ici en neuf années. Je suis tout simplement reconnaissant», a-t-il ajouté, ovationné par les supporters restés dans le stade après le coup de sifflet final puis porté en triomphe par ses coéquipiers.

AFP