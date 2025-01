Nuri Sahin a été limogé de son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund. Les mauvais résultats du club ont incité les dirigeants à actionner le couperet. Sahin était en place depuis l'été 2024.

Nuri Sahin a été limogé de son poste d'entraîneur du Borussia Dortmund. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

L'ancien milieu de terrain du club avait succédé à Edin Terzic, dont il était l'assistant depuis janvier 2024. La saison dernière, le BVB s'était hissé en finale de la Ligue des champions. Après la défaite 2-0 à Wembley contre le Real Madrid, Terzic avait annoncé sa démission.

Sous la houlette de Sahin (36 ans), le Borussia Dortmund n'a gagné que 12 matches en 27 rencontres officielles. En Bundesliga, le club végète à une décevante 10e place. En Ligue des champions, après son revers 2-1 mardi à Bologne, il occupe le 13e rang avec 12 points. Gregor Kobel et ses coéquipiers restent sur quatre défaites de suite, toutes compétitions confondues.

«Nous estimons beaucoup Nuri Sahin et son travail et on espérait avoir une longue collaboration. Mais après quatre revers consécutifs et un succès en neuf matches, nous avons malheureusement perdu la confiance de pouvoir atteindre nos objectifs sportifs dans cette constellation. Cette décision me fait personnellement mal, mais elle était inévitable après le match à Bologne», a déclaré le directeur sportif Lars Ricken sur le site du club.

Le BVB n'a pas encore dévoilé l'identité de celui qui prendra la succession de Sahin. L'équipe affrontera samedi Werder Brême en championnat.

Depuis le départ de Jürgen Klopp en 2015, Dortmund va connaître déjà un neuvième changement d'entraîneur. Parmi ceux qui ont occupé le poste figurent notamment Thomas Tuchel (2015-2017) et Lucien Favre (2018-2020).