Johan Manzambi (19 ans) poursuit sa carrière au SC Fribourg. Le milieu de terrain genevois a prolongé son contrat avec le club du sud de l'Allemagne. La durée n'a pas été précisée.

Johan Manzambi: une ascension spectaculaire. IMAGO/Sven Simon

Keystone-SDA ATS

Manzambi était arrivé à Fribourg en janvier 2023, d'abord dans les équipes de jeunes. Il a débuté en première équipe lors de la saison dernière et a immédiatement convaincu avec deux buts et un assist en onze matches.

Ses bonnes performances lui ont valu ses premières sélections en équipe de Suisse durant le récent voyage aux Etats-Unis. Lors de son deuxième match, le milieu «box to box» a inscrit son premier but et donné une passe décisive lors du 4-0 face aux Américains.