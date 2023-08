Harry Kane n'a pas raté ses débuts à domicile avec le Bayern Munich. L'attaquant anglais a inscrit un doublé lors du succès des Bavarois 3-1 contre Augsburg.

Kane inscrit le 3-0 KEYSTONE

Kane a marqué le 2-0 sur penalty (40e) et le 3-0 (69e). Il avait déjà signé un but lors de la 1re journée. Le Bayern occupe le 2e rang du classement derrière Union Berlin, le club entraîné par le Zurichois Urs Fischer. Bayer Leverkusen, Wolfsburg et le SC Fribourg suivent avec eux aussi deux victoires en autant de matches.

ats