Après une période difficile à Wolfsburg, Cédric Zesiger (26 ans) revit à Augsburg, où il est prêté depuis le début de l'année. Le défenseur suisse s'est confié à Keystone-ATS.

Depuis son arrivée en Bavière, Zesiger a retrouvé le sourire. Le solide arrière central (1m94) a disputé sept matches durant lesquels son équipe n'a pas encaissé le moindre but. Un exploit inhabituel pour une telle équipe, qui est loin d'être au niveau des cadors de la Bundesliga.

Zesiger a quitté les Young Boys en 2023 après y avoir gagné trois titres de champion. Mais son expérience à Wolfsburg n'a pas été totalement convaincante. Depuis janvier 2025, il tente de rebondir à Augsburg. Entretien.

Cédric Zesiger, est-ce que vous traversez actuellement une de ces phases de la vie dans laquelle tout semble rouler ?

«Oui, pour le moment, je ne peux vraiment pas me plaindre. Tout va bien, sur le plan privé comme dans le football. Mais je suis aussi conscient que je ne dois pas me reposer sur mes lauriers. On sait comme tout peut vite changer dans le football.»

Vous parlez par expérience. A Wolfsburg, vous avez entamé la saison comme titulaire, avant d'être relégué sur le banc...

«On peut dire que ce n'a pas été une période facile. J'avais l'intention de franchir un nouveau palier après une bonne première saison à Wolfsburg. Constater ensuite qu'on n'est plus le premier choix, c'était dur. Mais cela fait partie de notre job. Cela me réjouit d'autant plus de ressentir ici à nouveau de la confiance. Et les succès actuels rendent la situation encore meilleure.»

A Augsburg, l'entraîneur Jess Thorup a tout de suite misé sur vous. Deux jours après avoir signé le contrat de prêt le 13 janvier, vous étiez déjà titulaire.

«C'était quelque chose de particulier d'être aligné après un seul entraînement avec l'équipe. L'entraîneur m'a dit vouloir que je joue, que je fasse mon boulot et que je donne tout pour aider l'équipe. Il a dit en prendre la responsabilité. Avec une telle preuve de confiance, on joue de manière plus libérée. Et on a gagné les deux premiers matches en déplacement ! Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur départ.»

«Mon fils vient de naître à Augsburg, il y a un lien très fort avec cette ville» Cédric Zesiger sur son avenir

Samedi, vous pourriez égaliser un record en Bundesliga en n'encaissant pas de but pour la huitième fois de suite. C'est un objectif particulier ?

«Je ne le formulerais pas ainsi. C'est bien de savoir qu'un record est possible. Mais je me réjouirais tout autant d'une victoire 2-1 que d'un 1-0. Le succès de l'équipe passe toujours avant celui d'un joueur.»

Pour vous, ce sera quand même un match spécial. Vous allez recevoir vos anciens coéquipiers de Wolfsburg...

«Je me réjouis de ce match. J'ai toujours de nombreux contacts avec des joueurs et des membres du staff. J'ai noué plusieurs amitiés durant mon passage à Wolfsburg. Mais durant les 90 minutes de la rencontre, je n'y penserai pas.»

Augsburg bénéficie d'une option d'achat à l'issue de votre prêt. Espérez-vous rester dans ce club à long terme ?

«J'ai déjà dit plusieurs fois que j'étais heureux ici. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour avoir quelque chose de concret, nous ne sommes qu'en mars. Mais ma compagne et moi, nous nous sentons très bien ici. Mon fils vient de naître à Augsburg, il y a donc un lien très fort avec cette ville, que j'y reste ou pas. Au final, cette décision ne dépendra pas que de moi.»