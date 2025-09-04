  1. Clients Privés
Football Le Vaudois Cameron Puertas est de retour en Europe !

ATS

4.9.2025 - 11:43

En Arabie Saoudite depuis un an, Cameron Puertas est de retour en Europe. Le Vaudois de 27 ans a été prêté une saison au Werder Brême par son club d'Al-Qadsiah.

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:43

04.09.2025, 11:55

Le milieu offensif avait quitté la Belgique où il avait été élu meilleur joueur du championnat lors de la saison 2023/24 pour rejoindre l'Arabie Saoudite avec un lucratif contrat de quatre ans en poche. Il a inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives en 32 matches.

A Brême, l'ancien joueur du LS retrouvera son ex-coéquipier Isaac Schmidt (26 ans) qui a marqué pour son premier match en Bundesliga. Il pourra se mettre davantage en lumière aux yeux de Murat Yakin qui attend que le joueur reçoive le passeport suisse pour éventuellement le sélectionner.

Bundesliga. Des débuts de rêve pour Isaac Schmidt, buteur après... 5 minutes !

BundesligaDes débuts de rêve pour Isaac Schmidt, buteur après... 5 minutes !

Archive

Cameron Puertas : «Je ne peux pas avoir mon passeport avant 2027»

Cameron Puertas : «Je ne peux pas avoir mon passeport avant 2027»

Rencontré lors de la trêve internationale de novembre alors qu’il était de retour chez lui, à Lausanne, Cameron Puertas explique au micro de blue Sport ce qui l’empêche de défendre les couleurs de la Nati.

08.12.2023

