Bundesliga «C'est un joueur magnifique» - Upamecano encense Olise

ATS

22.11.2025 - 20:39

«C'est juste un joueur magnifique. On sait qu'il est dangereux, qu'il peut marquer à chaque moment», a glissé le défenseur français du Bayern Munich Dayot Upamecano, à propos de Michael Olise. Son coéquipier et compatriote a été le principal artisan de la victoire du leader de Bundesliga contre Fribourg samedi (6-2).

Dayot Upamecano loue Olise après la démonstration du Bayern face à Freiburg.
Dayot Upamecano loue Olise après la démonstration du Bayern face à Freiburg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 20:39

22.11.2025, 20:52

Michael Olise a été le grand bonhomme de la remontée munichoise contre Fribourg, renversant une rencontre mal embarquée (2-0 après 17 minutes pour Fribourg), pour s'imposer finalement 6-2 et signer un 10e succès en 11 journées de Bundesliga (pour un match nul).

Après la rencontre, Michael Olise est resté toujours aussi muet en zone mixte, ne s'exprimant pas devant les journalistes, malgré ses deux buts et trois passes décisives du jour.

Bundesliga. Le SC Freiburg battu malgré une réussite de Johan Manzambi

BundesligaLe SC Freiburg battu malgré une réussite de Johan Manzambi

«Du très très bon travail»

«C'est juste un joueur magnifique. Je suis très heureux de pouvoir jouer avec lui au Bayern et en sélection avec la France. Il fait du très très bon travail», a souligné Dayot Upamecano, lui aussi buteur (3-2, 55e) reprenant au second poteau un corner justement tiré par Olise.

«On sait que c'est un joueur dangereux, qui peut marquer à chaque moment. Aujourd'hui, il l'a encore démontré. J'espère qu'il va continuer comme ça et marquer encore plus de buts», a ajouté «Upa», qui a inscrit son 6e but sous les couleurs munichoises, lui qui est arrivé au Bayern à l'été 2021 et dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison.

Encensé par ses dirigeants

«Il est un peu le symbole de notre match. Il est mal rentré dans la rencontre et à la fin, il est à cinq buts ou passes décisives. Michael, c'est tout simplement le type de joueur qui arrive à se mettre dans ce genre de rencontre, même si tout ne fonctionne pas au début», a estimé de son côté le directeur sportif du Bayern, Max Eberl.

«C'est bien d'avoir des joueurs comme Lennart Karl ou Lucho (réd: Luis Diaz), qui nous ont permis de prendre le contrôle du match. Et puis, avec la qualité de Michael, on sait qu'il aura des occasions de marquer et de faire des passes décisives», a précisé Eberl.

«Il a été impliqué sur cinq buts, deux qu'il a inscrits plus trois passes décisives. Ça fait tout simplement plaisir à voir», a apprécié le président du directoire du Bayern, Jan-Christian Dreesen, après la rencontre.

