«Cher Dayot Upamecano, je vous invite volontiers à faire de même !», a lancé dimanche le président du Bayern Herbert Hainer, lors de son discours d'introduction à l'assemblée générale du club, citant plusieurs prolongations intervenues début 2025, notamment celle de Jamal Musiala.

Après Musiala, Herbert Hainer espère sécuriser Upamecano, KEYSTONE

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«Il y a un an à cette place, j'avais formulé le souhait que nous conservions au Bayern Jamal Musiala, Joshua Kimmich et Alphonso Davies. La direction du club a accédé à cette demande et le Bayern peut continuer à construire avec ces trois joueurs», a glissé dimanche Herbert Hainer.

Musiala (22 ans) et Davies (25 ans) sont désormais sous contrat au Bayern jusqu'à l'été 2030, une saison de plus que Kimmich (30 ans).

«Ces trois prolongations, avec celle de Vincent Kompany, sont un signe qu'ici, au Bayern quelque chose grandit. Et c'est pourquoi je dis aussi: ‘’Cher Dayot Upamecano, je vous invite volontiers à faire de même !’’», a ajouté le président du Bayern, sous les applaudissements de la salle.

Dayot Upamecano est arrivé au Bayern à l'été 2021 en provenance de Leipzig, pour un contrat initial de cinq saisons qui arrive à échéance à la fin de la saison.

L'international français (27 ans, 34 sélections) est devenu le patron de la défense munichoise, et apprécie le travail avec l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany, lui-même ancien défenseur central, qui a prolongé il y a deux semaines son bail jusqu'à l'été 2029.